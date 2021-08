Suscríbete Suscríbete a La Provincia y gana una entrada para ver a la UD Las Palmas

Una superviviente de la cueva de El Tancón: "Me agarré con las uñas a las rocas" Una joven canaria recuerda como la rápida actuación de su hermano y sus amigos le salvó la vida | Pide a la gente que no vaya y que se lo piense dos veces, ya que "no todo vale por una foto para el postureo"