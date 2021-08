Ahogados en Canarias: la tragedia silenciada

España invierte más de 90 millones de euros públicos al año en campañas de prevención de los accidentes de tráfico. En campañas sobre ahogamientos, 0 euros. Los accidentes mortales en el medio acuático no tienen, además, una gran repercusión. Y una parte importante de la labor pedagógica para concienciar a la población sobre el riesgo de ahogamiento la lleva una asociación privada creada en las Islas: Canarias, 1.500 kilómetros de costa. Su director, el periodista canario Chano Quintana, aporta otro detalle decisivo: el factor escenario. «Un accidente de tráfico, un incendio o un desprendimiento generan un escenario: hay coches destrozados, zonas quemadas, piedras, ambulancias... En los ahogamientos no pasa lo mismo. Se rescata a la persona, se traslada en ambulancia y el escenario permanece igual, como si no hubiera pasado nada». Por todo esto, Quintana asegura que los accidentes acuáticos son «una tragedia silenciada».