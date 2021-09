Los delirios amorosos de un viudo terminan con la vida de su cuñada en Guanarteme

Tras enviudar, el industrial Baudillo Armas Morales, de 35 años, requirió de amores a su joven cuñada, de 16 años. En la víspera del Pino de 1942 pidió la mano de la chiquilla. Sus suegros se mostraron conformes con el noviazgo, aunque le hicieron observar que la edad de la muchacha hacía conveniente un aplazamiento del matrimonio. El tiempo no jugó a su favor. La prometida se lo pensó mejor y dijo que no se casaba. Murió apuñalada un par de meses después. Un claro caso de violencia machista en el que la mujer era entendida como una posesión y la ruptura de una promesa se tomaba como una burla que no se podía consentir.