El estaquero italiano que intentó huir a Fuerteventura pide perdón a la anciana a la que robó

Scutellaro, quien recibió el rasca y gana para comprobar si había resultado premiado y después escapó con él en una moto scotter por la ciudad de Nápoles, no esperaba que la conversación que mantuvo con la anciana fuera grabada por un sobrino de esta. "Escuché que has denunciado. Te pido que retires la denuncia. No te preocupes, encontraremos una solución, dame algo de dinero, porque aquí hay dinero y mucho", apunta la cadena de televisión nacional TGCOM24 que le dijo al nieto. Durante esa llamada también hubo palabras amenazadoras. Estas grabaciones hicieron que la Policía finalmente detuviera al estanquero por el robo y por un delito de extorsión, que ha hecho que el juez ordenara su ingreso preventivo en una prisión del país europeo.

Su abogado declaró a los medios que, en su opinión, Scutellaro "está gravemente enfermo". "Pide disculpas a todos, especialmente a la anciana. Es una persona que está muy enferma, está en la cárcel y no recuerda los hechos”, aseguró el letrado Vincenzo Strazzullo en declaraciones recogidas por la edición digital de Il Giorno.

La cámara de seguridad del negocio recogió todo lo que sucedió

Y es que el estanquero se encuentra en un callejón sin salida después de que asegurara que el billete premiado le pertenecía, que se lo había entregado a la mujer para que lo cobrara. La cámara de seguridad del negocio recogió todo lo que sucedió. En las grabaciones se ve a la agraciada gastarse 10 euros en la compra de dos tentativas del Scratch and Win, la versión italiana del rasca y gana español. Esto le permitió adquirir uno más y fue entonces cuando se hizo con los 500.000 euros. El boleto lo entregó primero a la hija del detenido, quien se encontraba en el estanco. La agraciada, de 70 años, aprovechó para llamar a su sobrino para anunciarle la buena nueva.

Scutellaro apareció en escena unos diez minutos después. Con el casco aún puesto, recogió el boleto y aseguró a la anciana que iba a ir a comprobarlo. Se subió a una scooter y huyó. La mujer esperó durante dos horas a que regresara, pero el estanquero de 57 años no volvió. Huyó. Primero fue a una oficina bancaria para contratar una caja de seguridad y depositar ahí el boleto premiado. Tres días después de que ocurrieran los hechos, trató de escapar del país. Su destino: Fuerteventura. Cuando se encontraba en el aeropuerto romano de Fuimicino fue interceptado por la policía italiana.

En un primer momento fue puesto en libertad. Aseguraba que el boleto era suyo, que la señora mentía. Dos días después, al comprobarse que había extorsionado a la señora para que repartiera el premio, fue arrestado de nuevo y el juez, entonces decidió que ingresara en un prisión. Ahora se retracta y pide perdón.