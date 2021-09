Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre acusado de un delito de abuso sexual que presuntamente habría cometido sobre una de las empleadas de reparto de una oficina de mensajería de la localidad de Benidorm que tenía bajo su cargo. La mujer ahora mismo se encuentra de baja psicológica debido al continuo acoso sexual y laboral al que fue sometida durante más de un año y medio.

Todo comenzó en el mes de febrero del año pasado. Desde el primer día de trabajo ya se produjeron los primeros episodios desagradables y obscenos que poco a poco fueron aumentando de intensidad hasta el punto de llegar a realizarle tocamientos en sus zonas genitales.

Según manifiestan ex empleados del negociado de la empresa de mensajería, estas conductas se venían sucediendo desde mucho tiempo atrás hasta el punto que las trabajadoras se habrían visto obligadas a solicitar el traslado a otras oficinas cercanas de reparto para no volver a coincidir con el investigado.

Además de las conductas de índole sexual hacia las mujeres, el responsable del hecho delictivo realizaba continuamente comentarios hirientes hacia otros empleados aludiendo a su condición sexual y desprestigiando el trabajo realizado por los mismos.

Ante tales hechos, agentes pertenecientes a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer especializadas en violencia doméstica, de género y sexual (UFAM) pertenecientes a la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Benidorm, procedieron a la detención del presunto autor quien, tras prestar declaración en Dependencias Policiales, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Benidorm.