Se hacía llamar '@piernarota' en la página web Forocoches cuando el 1 de mayo de 2018 publicó la parte delantera del DNI de la joven madrileña que fue violada por los cinco integrantes de 'La Manada' la noche de San Fermín de 2016. Solo hizo falta un clic, en una página con más de 100.000 usuarios suscritos, para que el "nombre y los apellidos de la víctima, su fecha de nacimiento y su firma" corrieran como la pólvora en la red.

Torrevieja (Alicante): piden 3 años y medio de prisión

Ahora, el hombre que se escondía tras ese pseudónimo ha sido identificado por la policía y está siendo investigado por el juzgado de instrucción 2 de Torrevieja (Alicante) por un delito contra la integridad moral en concurso con un delito contra la intimidad personal y revelación de secretos, según ha sabido CASO ABIERTO. La víctima pide para él 3 años y medio de cárcel.

La víctima tuvo que someterse a tratamiento psicológico, abandonar la universidad e incluso marcharse a vivir al extranjero

Se trata de uno de los hombres que, después de que la joven fuera agredida sexualmente, contribuyeron a difundir sus datos personales o la desacreditaron con comentarios ofensivos en la red, formando una verdadera manada virtual, que obligó a la chica "a someterse a tratamiento psicológico, a abandonar sus estudios universitarios e incluso a marcharse a vivir al extranjero durante al menos tres meses".

La víctima y su familia, representados por la abogada Teresa Hermida, han conseguido llevar ante el juez a siete de esos hombres, dos de los cuales ya han sido condenados a penas de prisión. Este diario ha accedido a la documentación de esos procedimientos abiertos en distintos juzgados de España.

La Tribuna de Cartagena: se enfrenta a 6 años de cárcel

El fiscal del juzgado de instrucción número 1 de Cartagena (Murcia) pide seis años de prisión para el valenciano de 57 años que el 4 de mayo de 2018 publicó en La Tribuna de Cartagena, el periódico ultraderechista que dirigía, un artículo titulado "Yo no te creo", que incluía expresiones como: "Mira, niña, yo no te creo. Irse con cinco tipos a un hotel no es para jugar a las cartas. Quisiste ir de guay y tener una experiencia de liberación femenina de esas de las que tanto se habla –e incluso se aconseja- ahora con la ideología de género"; o: "llevabas tal borrachera que decidiste montártelo con cinco macarras de mierda. Pero fuiste a follar, nadie te obligó, lo hiciste porque te lo pidió tu cuerpo serrano".

Bajo el pseudónimo "Marcos Larrazábal", el hombre, acusado de un delito de revelación de secretos y otro contra la integridad moral, acompañó su publicación de una fotografía tomada por los miembros de 'La Manada' durante la violación de 2016 en la que se reconocía a la víctima siendo vejada por José Ángel Prenda, uno de los cinco condenados a 15 años de cárcel. Junto a ese fotograma, "particularmente degradante", según apunta el fiscal, que estaba incluido en el sumario del caso y que la Audiencia de Navarra había prohibido difundir, el acusado también publicó los datos personales de la chica, incluyendo en qué universidad estudiaba.

Por culpa de su artículo, "la víctima recibió numerosos mensajes anónimos a través de internet (insultos, amenazas, montajes fotográficos…), lo cual afectó a su estado de ánimo y su situación psicológica, sufriendo ansiedad generalizada", señala el ministerio público en su escrito.

Tudela (Navarra): en investigación

Dos hombres y dos mujeres de una misma familia (padre, madre, hijo e hija) están siendo investigados en el juzgado de instrucción 4 de Tudela (Navarra) por publicar el mismo fotograma de la violación en su cuenta de Twitter con el siguiente comentario: "(nombre de la víctima) practicándole un beso negro a uno de los denunciados. Nosotr@s seguimos sin creerla. Creemos a los denunciados y esperamos que sea ella la que acabe en la cárcel por denunciar falsamente". Según las pesquisas de la policía, en el momento de la publicación, la cuenta de Twitter era utilizada tanto por la pareja como por sus hijos.

Su tuit fue compartido 47 veces, marcado como favorito por 49 usuarios de la red social y generó 115 comentarios, según consta en un oficio de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. Los agentes inciden en que, entonces, la cuenta de Twitter estaba abierta, por lo que "cualquier persona, seguidora o no de dicha cuenta, podía acceder" a ella, "quedando acreditada la finalidad de difusión masiva perseguida por los acusados".

Barcelona: la víctima solicita 3 años de prisión para él

Éric C.T.G, un exmilitar de 41 años que vive en Barcelona, con antecedentes y seguidor de la Legión, es otro de los hombres de esa 'jauría virtual' que investiga la justicia. Bajo el título: "Faltan cojones, mariconazos" publicó en un foro de internet una de las imágenes de la agresión sexual. También difundió el nombre y los apellidos de la víctima, su DNI, fecha de nacimiento, lugar de residencia y la universidad en la que estudiaba.

La víctima pide tres años de prisión y 30 meses de multa para él. La defensa del hombre esgrime que el acusado es consumidor de drogas, pero los forenses del juzgado número 6 de Barcelona han concluido que "no se puede acreditar que estuviera bajo los efectos de sustancias tóxicas" en el momento en que realizó la publicación. El juez decidirá su futuro.

Dos hombres, un ultraderechista que la llamó "golfa y borracha" en Twitter y el creador del 'Tour de La Manada', han sido condenados a penas de cárcel

Valladolid: Condenado a 2 años de cárcel e investigado por injurias

Un hombre treintañero de Valladolid, de ideología ultraderechista, también colgó en su cuenta de Twitter el 6 de diciembre de 2017 la imagen de la chica siendo violada. Además, la insultó y la acusó de mentir en su denuncia: "La chica supuestamente violada por #LaManada ha pedido que no se difunda esta imagen porque quizá pensemos que solo era una golfa borracha...". Fue condenado a dos años y un día de cárcel por el juzgado de lo penal número 4 de Pamplona. Posteriormente, la Audiencia de Navarra redujo su condena a dos años, por lo que no tuvo que entrar en prisión.

Sabiéndose investigado, en junio de 2019, el joven publicó en la misma red social una viñeta recreando la violación sufrida por la víctima y mofándose de ella. También, comentarios como: "¿A la gorda no le ha caído nada por violar oralmente el ojete del gordo?". En breve, se celebrará un juicio en el que está acusado de un delito de injurias, la víctima pide para él 14 meses de multa.

'Tour de La Manada': Condenado a 1,5 años de prisión

"Entre el alcohol y el desenfreno, cinco varones con peinados a la última moda se encuentran a una joven en la céntrica Plaza del Castillo. Veinte minutos después entraban con ella en un portal a 300 metros de distancia y la agredieron sexualmente. ¿Qué pasó en esos 20 minutos? ¿Dónde fueron los agresores después? ¿Cómo los identificó la policía? ¡Descúbrelo todo en este 'tour'!". Este reclamo le ha costado a un hombre de Madrid una pena de un año y medio de cárcel.

En diciembre de 2018, el condenado creó una página web que ofertaba un 'tour de 'La Manada', con un paseo por los lugares que recorrieron los cinco violadores con la víctima la noche de la agresión y "calcomanías con el tatuaje de El Prenda. La publicación iba acompañada de la foto de los cinco miembros de 'La Manada' en los Sanfermines del 2016 y prometía un "recorrido por los puntos clave de la famosa noche" en que violaron a la víctima.