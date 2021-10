Condenados los padres de un niño de 9 años que hirió a una amiga de un perdigonazo en Barcelona

I. C. tenía 9 años en junio del 2018 cuando disparó con una carabina de aire comprimido un balín a su amiga C. M., de la misma edad, a la que hirió en el tórax. Ambos estaban jugando con otros niños en una habitación al producirse el suceso que, por suerte, no tuvo un final más trágico. La jueza de Barcelona Beatriz García-Valdecasas ha condenado ahora, por un delito de lesiones imprudentes a los padres del niño que disparó, a seis meses de prisión y al pago de 24.000 euros a la familia de la herida. La sentencia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, diario perteneciente al mismo grupo de comunicación que este medio, sostiene que los progenitores del menor “infringieron el deber de cuidado exigible a todos los padres” por no guardar el arma en un lugar seguro.