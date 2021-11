Habla la víctima de la agresión homófoba en Asturias: "Me dijeron que daba mucho asco"

Los hechos comenzaron cuando cerró una conocida discoteca de Pola de Siero. Primero, en un callejón que está frente a esta, surgió la primera disputa. Le acorralaron, increpándole respecto a su orientación sexual. “Eran dos chicos, que estaban sentados en el suelo. Me empezaron a insultar y a llamar maricón de mierda. Yo les respondí y les dije: sí, soy maricón y eso no me parece un insulto. Y ellos me contestaron con que dábamos mucho asco y que era un hijo de puta”, relata. Para salir de ahí, tuvo que empujar a uno de ellos.

Después, se encontró a un amigo y fue a desayunar. Se los volvió a encontrar, y notaba que le estaban siguiendo. Y, en la plaza Cubierta de Pola de Siero fue donde se produjo la paliza. “Dimos la vuelta por una esquina, porque vimos que habían ido por la otra. Y nos los encontramos de frente. Tuvieron que ir corriendo, porque nosotros estábamos andando rápido porque ya tenía miedo”, cuenta. El amigo de la presunta víctima, entonces, se dirigió a ellos. La respuesta fue una putada, que le tiró al suelo. Lo siguiente que recuerda fue recibir un golpe en el ojo, que no podía ver porque lo tenía lleno de sangre y le dolía mucho, porque perdió la consciencia. Fue en torno a las ocho de la mañana.

Más gente que se encontraba en la plaza Cubierta, entonces, salió a defender al joven. “Yo no sé qué habría pasado si no lo hubieran hecho”, dice. Fueron quienes llamaron a la ambulancia, donde le hicieron un parte de lesiones. “Me dijeron que ellos se siguieron encarnado y luego salieron corriendo”. A continuación, se dirigió a las dependencias de la Policía Nacional para denunciar lo sucedido.

Observatorio

En su lucha contra los delitos de odio la consejera de Presidencia del Gobierno asturiano puso en marcha en el mes de junio el Observatorio LGTBI. El nuevo órgano integra a representantes de las direcciones generales con competencias en Justicia, Salud Pública, Ordenación, Evaluación y equidad educativa, Deporte, e Interior, así como delegados de los colegios de Abogados de Oviedo y Gijón, de la Oficina de Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos, representante de la Federación Asturiana de Concejos, de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Oviedo, de los sindicatos y de las entidades LGTBI de ámbito autonómico.