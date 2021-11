Un preso causa un incendio en su celda de Aislamiento en Alicante para protestar

Según TAMPM, un interno clasificado en primer grado -los más peligrosos- prendió fuego al colchón de su celda en Aislamiento a mediodía. Los funcionarios actuaron con rapidez para extinguir el fuego y sacar de su celda al recluso, que no resultó herido.

La asociación, que asegura que los presos aprovechan en ocasiones estos incendios para atacar a los trabajadores que acuden en su auxilio, explica en un comunicado que el preso que causó el fuego "protestaba por la aplicación por parte del centro de ciertas limitaciones impuestas por una pelea que el mismo había protagonizado con otro interno y por la no concesión de más medicación que la que tenía prescrita". Además ocurrió en un día en el que no había médico en la cárcel, como ocurre en muchos centros del país al no presentarse facultativos "para cubrir las plazas desiertas, al ser un destino muy poco atractivo para ellos".

El mismo día por la noche, los funcionarios de Aislamiento escucharon golpes y sorprendieron a dos internos intentando forzar la apertura de las puertas de sus celdas. Querían salir porque “tenían que matar a otros dos que los habían insultado”, informa TAMPM. Los funcionarios consiguieron cambiarlos a otras celdas y evitar males mayores.

TAMPM recuerda que este es "el día a día" de los funcionarios de Aislamiento, los cuales soportan presiones de los propios internos y de "la propia institución, preocupada en proteger a dichos internos y en perseguir e incluso expedientar a aquellos trabajadores que traten de actuar para salvaguardar" su seguridad.

Finalmente, TAMPM muestra su solidaridad con los funcionarios agredidos el pasado agosto y "expedientados por reducir al interno que hace escasos días intentó, presuntamente, agredir a una chica en Tarancón y luego al compañero de Cuenca que fue apuñalado en el cuello con un cristal".