Un hombre se zafó cuando cinco individuos intentaban introducirle por la fuerza en un vehículo, al salir de una tienda en Palma. La víctima se refugió en el establecimiento mientras recibía amenazas de muerte del cabecilla. Tras denunciar lo ocurrido, la Policía Nacional ha detenido a este sujeto, español de 55 años, por un presunto delito de detención ilegal y amenazas de muerte. Al parecer, los individuos acusaban al afectado de haber sustraído una furgoneta con mucho dinero.

La investigación policial del Grupo de Atracos se inició después de recibir una denuncia de la víctima. El afectado explicó que se había desplazado unos días antes a Tarragona por motivos laborales, donde había empezado a trabajar. Un conocido de Mallorca fue a visitarle sin que entonces no ocurriera ningún incidente. No obstante, este individuo, acompañado por otro hombre, le acusaban de haber sustraído una furgoneta con mucho dinero. Su actitud cambió y el visitante le profirió amenazas de muerte si no le entregaba el vehículo y la suma supuestamente robada.

Las amenazas fueron subiendo de tono. Hasta el punto de que llegó a temer por su vida. De hecho, recibió numerosas llamadas de otras personas relacionadas con su conocido, al igual que diversos mensajes con un contenido similar. El denunciante aseguró a los agentes que comenzó a sentir mucho miedo y decidió regresar a Palma.

En el mes de septiembre, cuando ya había regresado a la capital balear, el denunciante acudió a un establecimiento situado en el barrio palmesano de Pere Garau. Al salir de la tienda, la víctima se encontró a cinco personas entre las que estaba su conocido. Estos individuos le cogieron y le intentaron introducir por la fuerza en el interior de un vehículo. El afectado logró zafarse del ataque y se refugió en la tienda donde acababa de salir. El cabecilla le amenazó reiteradamente de muerte. A modo intimidatorio, se bajó la mascarilla para que se quedara con su cara.

Al haber clientes en dicho establecimiento y numerosas personas en las inmediaciones, los presuntos autores del intento de secuestro abandonaron el lugar. La víctima, por su parte, logró ponerse a salvo y emprendió la huida.

La investigación del Grupo de Atracos de la Policía Nacional ha culminado la semana pasada. Tras tomar numerosas declaraciones, los agentes lograron identificar al presunto cabecilla de la banda. Así, los policías detuvieron el martes de la semana pasada a este sujeto por los presuntos delitos de detención ilegal y amenazas.