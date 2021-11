@BombersValencia han actuat a 1 habitatge a Catarroja on una possible intoxicació per monòxid de carboni ha causat la mort de 3 persones. Els bombers amb equips de detecció de gasos han realitzat els mesuraments corresponents i han ventilat la casa. 2 mascotes també han mort pic.twitter.com/UsOYDTEsqY