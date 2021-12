Tres chicas de un instituto de Jaén han interpuesto una denuncia contra un compañero suyo al que acusan de haberlas agredido sexualmente. Tanto presunto agresor como denunciantes son menores de edad.

Fuentes judiciales han indicado a Europa Press que las dos primeras denuncias se interpusieron en Francia el pasado mes de septiembre durante un viaje de intercambio. Dos menores contaron a la profesora lo ocurrido y ella optó por presentar la denuncia sobre la marcha.

A esta denuncia se le sumaría otra tercera en Jaén, ya que en el mismo grupo había otra menor a la que supuestamente le había ocurrido lo mismo en junio de este año, pero que en su momento no se atrevió a denunciar.

Las dos denuncias interpuestas en Francia se encuentran ya en la Fiscalía de la Audiencia Nacional a donde se les ha dado traslado por tratarse de menores, mientras que la denuncia interpuesta en Jaén está instruyéndose en la Fiscalía de Menores y como medida cautelar ya hay dictada una orden de alejamiento del presunto agresor sobre la víctima.

Todo comenzó en junio de este año cuando en el tiempo de recreo pero fuera del centro escolar el presunto agresor y una de las denunciantes se besaron en el servicio de un establecimiento, donde él le planteó determinadas prácticas sexuales y la menor quiso parar. Fue a partir de ahí cuando supuestamente el menor la agredió físicamente y llegó a violarla.

En aquel momento, la chica no dijo nada y solo se lo contó a sus amigas, pero optó por no decir nada ni en el centro ni a sus padres por miedo a que no la creyeran.

Meses después, coincidiendo con el inicio del curso escolar, se planteó un viaje de intercambio con estudiantes de una localidad francesa y fue aquí donde supuestamente el menor agredió sexualmente a otras dos menores, que sí pusieron en conocimiento de la profesora responsable del grupo lo que les había ocurrido.

Las dos menores relataron que el menor no había aceptado sus negativas a ir más allá y que tanto como con una como con otra, en dos sucesos separados por días, las había forzado a mantener relaciones en contra de su voluntad y para ello había usado la fuerza.

La profesora sobre la marcha acompañó a las menores a interponer la denuncia. Precisamente estas denuncias están en la Fiscalía de la Audiencia Nacional por tratarse de menores y haberse presentado en un país diferente al de residencia del presunto agresor y de las denunciantes.

A raíz de estas denuncias, la primera de las chicas se decidió a contárselo a los padres, que seguidamente optaron también por denunciar, pero lo hicieron en Jaén, donde se está instruyendo en la Fiscalía de Menores.

Orden de alejamiento

Es el caso de la denuncia de Jaén la que, a pesar de haberse interpuesto la última, va más adelantada. De hecho, ya se ha dictado una orden de alejamiento del menor, respecto a la denunciante para evitar cualquier aproximación.

Desde el instituto en cuestión, se le impuso al menor una expulsión de varios días y se ha establecido una ruta diferenciada por el centro para evitar que se cruce con las denunciantes, en tanto en cuanto no haya sentencia judicial al respecto.

Mientras tanto, el presunto agresor y las denunciantes continúan compartiendo su día a día en el centro. La Delegación de Educación, consultada por Europa Press, ha rechazado pronunciarse sobre este caso atendiendo, como suele ser habitual en estas cuestiones, a que son menores y a que hay un procedimiento judicial en curso.