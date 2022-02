El menor de 15 años que ha confesado el parricidio de sus padres y de su hermano de 10 años en una casa de campo de Elx, Alicante, contestó a varios mensajes desde el móvil de su madre haciéndose pasar por ella durante los cuatro días en que tuvo los cuerpos escondidos en la vivienda.

El joven sacó de casa los cadáveres de sus padres y de su hermano nada más matarlos a tiros porque no soportaba ver lo que había hecho. El sentimiento que le provocó esa imagen es la única emoción que ha verbalizado desde que cometió un parricidio que, de no ser por esta aproximación sentimental, pareciera que siempre le fue ajeno. "No quería ver los cadáveres. Tenía miedo y quería olvidar lo que había hecho", según ha informado El Mundo.

"He matado al papá, a la mamá y a mi hermano con la escopeta", fue su declaración, en la que también aclaró otros detalles. "Disparé dos veces a mi madre cuando estaba en la cocina. Un tiro por la espalda y luego la rematé", añadió en su narración de los hechos. Y después describió lo que le ocurrió a su hermano: "Mi hermano intentó escapar, pero salí detrás y lo cacé antes". Todo ello vino motivo por una discusión con la madre porque le había cortado el acceso al wifi tras sus malas calificaciones escolares.

El menor estaba enganchado al 'Fornite', un videojuego que tiene un gran realismo en escenas cotidianas de los personajes.

No muestra signos de arrepentimiento

Los problemas surgieron el pasado diciembre cuando llevó a casa malas notas del instituto donde cursa cuarto de la ESO, el IES Vicente Verdú de Elx.

Entonces, sus padres le advirtieron de que si continuaba con el mal rendimiento, le iban a castigar, pero el joven continuó con una actitud poco activa en los estudios y con quejas del centro escolar, hasta que se ha producido el triple parricidio.

Las mismas fuentes han señalado que entre el día del homicidio con la escopeta de caza de sus padres y su hermano pequeño, el pasado martes, y el descubrimiento de los cadáveres y arresto, el viernes, contestó a varios mensajes recibidos al teléfono móvil de su madre haciéndose pasar por ésta.

Además, esos días también telefoneó al instituto haciéndose pasar por un familiar de él mismo y dando el falso argumento de que había contraído la Covid-19 para justificar que se quedaba en casa, con el fin de que pasara desapercibida su ausencia del instituto.

Otras fuentes también han indicado que el castigo de los padres por los numerosos suspensos en el instituto consistió en quitarle la videoconsola, con la que solía pasar las horas asiduamente a los mandos de un juego muy popular entre adolescentes basado en causar bajas mortales con armas de fuego, el Fornite.

Los hechos tuvieron lugar el pasado martes en su casa de la pedanía ilicitana de Algoda, donde el joven utilizó la escopeta de caza del padre para disparar mortalmente a su madre por la espalda y a continuación a su hermano cuando huía del lugar.

Después ocultó sus cuerpos en un cobertizo de esta casa de campo donde viven antes de esperar varias horas a que volviera su padre de trabajar para también tirotearle y acabar con su vida. El luto oficial sigue en Elx este lunes, decretado por el Ayuntamiento de la localidad en recuerdo de las tres víctimas.