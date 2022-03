Continúa la investigación para esclarecer la muerte de Esther López. "Nunca hubiera vuelto andando aquella noche", afirma Miguel, padre de la joven fallecida hace un mes en Traspinedo.

El progenitor reconoce que han sido muchas las versiones y datos, "muchos de ellos falsos", que se han publicado en las últimas semanas sobre la desaparición y la muerte de su hija, pero se muestra comprensivo con el férreo secreto de sumario que impide conocer siquiera las circunstancias del fallecimiento de su hija más allá de los datos conocidos sobre que su cuerpo presentaba hematomas internos compatibles con golpes, según ha informado el medio local El Norte de Castilla.

"La verdad es que no sabemos siquiera cómo murió mi hija y si fuera cierto que alguien pudo salvarla sería algo terrible que los autores la dejaran así", apunta el progenitor, quien incide en que él y su familia se aferran a las "buenas palabras" que con frecuencia reciben de los investigadores de la Guardia Civil.

"Nos aseguran, sin dar muchos detalles, y creo que es mejor así si de esta forma pueden avanzar en la investigación, que el caso va bien y que pronto habrá resultados", explica Miguel antes de matizar que "a día de hoy son todo dudas" y de incidir en que "estamos convencidos de que se va a saber lo que le pasó a mi hija".

Lo que sí parece tener claro el padre de Esther López es que el cuerpo de su hija "no estuvo allí durante tantos días". Miguel explica, en este sentido, que "nadie como yo la conocía y no me puedo creer que aquella noche decidiera volver andando con ese frío, con el termómetro rondando los siete grados bajo cero, en lugar de llamarme para que fuera a buscarla cuando mi hija era la chica más friolera del mundo".

"Estamos en manos de la ciencia"

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha asegurado este viernes que la ciencia es el mejor aliado al acometer investigaciones tan complejas como el caso de Esther López, quien desapareció el 12 de enero en Traspinedo (Valladolid) y fue hallada muerta en una cuneta el 5 de febrero.

"Tengo plena confianza, sé que se va a acabar sabiendo qué pasó" mediante las averiguaciones que lleva a cabo la Guardia Civil sobre Esther López, en las que se van dando pasos "firmes", en un caso que es "complejo", ha expuesto Barcones en rueda de prensa.

"Estamos en manos de la ciencia", que va a ayudar a que se acaben determinando los hechos y las posibles responsabilidades de la muerte de Esther López, de 35 años, ha manifestado la delegada del Gobierno, tras recordar que las actuaciones siguen bajo secreto sumarial establecido por el Juzgado.

Ha puesto como ejemplo del trabajo de las fuerzas de seguridad un crimen ocurrido hace dos años y resuelto hace un mes, en el que la ciencia ayudó a su esclarecimiento, ha dicho Barcones, quien ha destacado en este sentido que nunca se dejan de investigar los sucesos hasta el final y ha aclarado que el tiempo empleado en resolver ese caso no quiere decir que sea comparable al que se tarde en concluir el de Esther López.

La desaparición de Esther

Fue un miércoles por la tarde, 12 de enero, cuando sus allegados vieron por última vez a Esther, quien al parecer estuvo con algunos amigos en distintos momentos de la noche hasta la madrugada, tras lo que se le perdió la pista, según fuentes de la investigación.

Después de 24 días de búsqueda, el cadáver de la mujer fue hallado por un senderista a poca distancia del lugar en el que se supone que desapareció, a las afueras de Traspinedo, una población de poco más de mil habitantes en la que residía, situada a unos veinticinco kilómetros de Valladolid capital.

Los resultados preliminares de la autopsia practicada a la mujer, de 35 años, indicaron que sufrió una rotura de cadera y múltiples magulladuras.

Según fuentes próximas a la investigación, las magulladuras del cuerpo reflejaron la posibilidad de que hubiera sido arrastrada por un vehículo, sin que se conozca en qué momento pudo producirse.

Los investigadores recogieron muestras que enviaron al Instituto Nacional de Toxicología para su análisis y contribución a esclarecer los hechos.