Un padre mató a su hijo de cinco años porque no le gustaba lo que veía en televisión. Gerald Oglesby, un hombre de 33 años de Henderson (Nevada, EE UU), fue arrestado por haber matado a golpes a su hijo de 5 años. Según declaró él mismo, lo había azotado con un cable eléctrico porque no le gustaba lo que el niño se encontraba viendo en televisión, informa The Sun.

Se le imputan cargos de asesinato en primer grado y abuso infantil por la muerte de su hijo General Sema’j Oglesby, el cual fue encontrado muerto a la una y media de la madrugada del pasado miércoles. La oficina del forense del condado de Clark asegura que el menor murió a causa de múltiples traumatismos provocados por un objeto contundente, por lo que su muerte ha sido declarada como homicidio. La abuela del niño, Maisha Phillips, declaró en una entrevista que General habría cumplido 6 años el próximo mes. "Tengo que prepararme para enterrarlo en lugar de prepararme para celebrar que cumplió 6 años", afirmó según declaraciones recogidas por Las Vegas Review-Journal. El informe policial indica que el hombre duchó a su hijo antes de continuar golpeándolo con el cable eléctrico y, más tarde, continuó golpeándole el abdomen con una zapatilla. Fue el propio Gerald Oglesby el que llamó a urgencias y dijo que su hijo no respondía y que lo había golpeado repetidas veces con un cable eléctrico. "Gerald explicó que cuando le golpeó en el abdomen supo que lo había hecho demasiado fuerte", dice la policía. El niño vomitó y su respiración se dificultó, pero el padre no llamó inmediatamente a la policía o a una ambulancia -recuperó la custodia compartida en febrero de 2021 y dijo haber actuado así para no perderla-. Según Gerald, cuando el menor dejó de respirar, le realizó compresiones en el pecho, pero no pudo revivirlo antes de llamar a las autoridades. Entre medias, fumó un cigarrillo de marihuana y después llamó. Informó al 911 de que el niño no había respirado en 13 minutos. Según el informe, "Gerald no llamó a los paramédicos ni a nadie más para ver si podía obtener ayuda". En cambio, fue al lado del niño, "frotándole el cuerpo para consolarlo". El hombre, que reconoció haber azotado al menor en el pasado por "hablar mal", ya había sido arrestado previamente y acusado de múltiples cargos de agresión doméstica, uno de ellos por el estrangulamiento de su novia en presencia de sus hijos.