La abogada del futbolista Santi Mina, Fátima Magdalena Rodríguez, ha sostenido este viernes que el jugador contó con el consentimiento “en todo momento” de la mujer que lo ha denunciado por una presunta agresión sexual y que, “en el peor de los casos”, hubo un “error” por su parte en este consentimiento.

“Si no hubo consentimiento, como afirma la denunciante, desde luego, sin lugar a dudas, no supo transmitírselo. Luego, hubo un error con respecto al consentimiento (…) Incurrió en un error de tipo y esto destruye el dolo y al tipicidad subjetiva. Si se destruye el dolo y la tipicidad subjetiva, se debe llevar a la absolución”, ha dicho.

Así lo ha manifestado durante la última sesión de la vista oral ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, en la que Mina y el futbolista David Goldar, acusado únicamente por el abogado de la denunciante, han tenido el derecho a la última palabra, limitándose a agradecer a la sala el “respeto” y el trato que les han dispensado.

La letrada ha realizado un extenso informe con el que ha querido incidir en las supuestas contradicciones del relato de la mujer, insistiendo en numerosas ocasiones en el consentimiento que hubo por parte de ella.

Así, ha señalado que ya en su primera declaración reconoció que cuando le dijo que parase, éste lo hizo y salió del vehículo en el que se encontraban la madrugada del 16 de junio del 2017 en Mojácar (Almería).

Ha añadido que una amiga de la denunciante afirmó que “ellos pensaron que la cosa iba a funcionar” pero que cuando vieron que la mujer no quería estar con los dos a la vez “cesaron sin más”, y que durante la fase de instrucción precisó que “ninguno de los dos la forzó, cuando ella quiso marcharse, se marchó”.

“Una cosa es que estuviera agobiada, pero eso no quiere decir que no hubiese consentimiento (…) Santiago, cuando se le expresa que no desea continuar, para en ese momento. No hubo signos inequívocos o falta de consentimiento hasta el momento en el que verbaliza que no desea continuar con la relación sexual (…) En ningún momento se percata porque ella tenía una actitud completamente activa con él”, ha resaltado.

Ha insistido en que tanto ella como sus amigas sabían que Mina y Goldar eran futbolistas, porque hubo personas que pidieron sacarse fotos con ellos en los locales de copas en los que estuvieron, y ha sostenido que se fue con el segundo de ellos a una furgoneta con el “objeto” de “exigir una cantidad de dinero a ambos”.

400.000 euros por cambiar la versión de los hechos

También se ha referido al detective contratado para que la observase en su ciudad, insistiendo en que a esta defensa le importa poco cómo vista o cómo es su vida, pero sí contrastar las secuelas por estrés postraumático recogidas en el informe de las psicólogas del Instituto de Medicina Legal de Almería.

“Ella misma se descubrió (…) Carece de toda credibilidad”, ha dicho, aportando la vida laboral de la denunciante para añadir que nunca estuvo de baja y que los futbolistas han estado “apaleados por las mentiras” de ella, que “necesita justificar sus secuelas” para “instrumentalizar el diagnóstico con un motivo espurio”.

Además, ha anunciado que pedirá que se deduzca testimonio contra el abogado de la denunciante por referirse ayer al ofrecimiento de 400.000 euros para que cambiase su versión de los hechos.

Por otra parte, el argentino Eduardo “Chacho” Coudet, entrenador del Celta de Vigo, confirmó este viernes que el delantero Santi Mina entrará en la convocatoria para recibir al Real Madrid.

“Hasta que la justicia diga lo contrario, es inocente. Hablé con él para saber cómo estaba, y seguramente hablaré un poco más cuando nos crucemos en persona. Para nosotros es un jugador importante, y por eso estará en la convocatoria”, explicó el técnico celeste en rueda de prensa.