Las investigaciones sobre la muerte de Esther López continúan. El programa 'Cuatro al Día' ha mostrado en la mañana de este martes, 26 de abril, unos mensajes entre Inés, la hermana de la fallecida y Óscar, uno de los principales sospechosos del crimen de Esther López en Traspinedo,

En los WhatsApp, Óscar, que por otra parte es muy amigo de la familia, pregunta a Inés por Esther al no saber de ella y confiesa lo que supuestamente hizo la noche de la desaparición:

“Quería bajar a Valladolid y yo le dije que no, que ya me iba a casa que tenía que currar. Pero donde Carolo no fue, me dijo… y ya, me preocupo un poco…”, dice el joven en uno de los mensajes.

“Yo la dejé por la noche a la entrada del Romeral. Que se iba andando porque como no quería ir a Valladolid, medio se enfadó conmigo”, revelaba el amigo de Esther a la hermana días después de la desaparición.

No hay ninguna prueba definitiva contra Óscar. Las recogidas en su casa de la urbanización de Traspinedo, donde afirma que durmió solo aquella noche, están siendo analizadas en el laboratorio de la Guardia Civil. Pero la ciencia y la tecnología han desmontado parte de su historia y han permitido avanzar en lo que pudo ocurrirle a Esther López la noche que murió. Los teléfonos móviles, la señal de su coche, las llaves del vehículo y hasta una aplicación de su iPhone que mide la actividad física ofrecen una verdad distinta a la que Miniyo ha contado seis veces ante la Guardia Civil y, la última, ante la jueza