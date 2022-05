Un menor de trece años ha permanecido ingresado en la UCI pediátrica del Hospital La Fe de València durante cuatro días tras sufrir importantes daños craneales después de ser presuntamente agredido por su propio padre, quien fue detenido por la Policía Nacional y puesto a disposición judicial. El presunto agresor, de 54 años y vecino de Paiporta, ya ha ingresado en prisión provisional por este grave episodio de presuntos malos tratos en el ámbito familiar a la espera de evaluar la evolución del pequeño y estimar el alcance de las lesiones, que le habrían afectado al habla por daños neurológicos, según las fuentes consultadas por este periódico.

La agresión, que el propio progenitor reconoció a los facultativos del hospital y a otros hijos, aunque suavizando considerablemente las circunstancias en las que se produjo –alega que empujó a su hijo y éste se golpeó con una madera–, ocurrió el pasado 27 de abril cuando el menor estaba pasando la noche en el domicilio paterno, en Paiporta. Sus padres se encuentran separados desde hace más de diez años después de que la madre fuera víctima también de malos tratos y el ahora sospechoso de agredir a su hijo fuera condenado a penas de prisión por los delitos de violencia contra la mujer y quebrantar una orden de alejamiento armado con un cuchillo.

En esta ocasión el motivo de la agresión al hijo común de ambos fue simplemente que éste no obedeció cuando su padre le dijo que se duchara. Ante su negativa y enzarzarse con él por el uso del teléfono móvil mientras le reñía, el hombre actuó de forma violenta con su hijo. Aunque según él, simplemente lo empujó y el menor se habría dado un mal golpe en la cabeza, los médicos observaron en un TAC que el adolescente presentaba tres fracturas en el cráneo incompatibles con los hechos relatados por el progenitor.

Además, el presunto agresor no comunicó los hechos esa misma noche. No fue hasta la mañana siguiente, cerca de doce horas después de ocurrir los hechos, cuando el padre tras regresar de trabajar en el campo vio a su hijo inconsciente y telefoneó a la madre diciéndole que la noche anterior había discutido con él y que el niño tenía un ojo morado al haberse golpeado contra una madera. En la casa se encontraba un hermano mayor, de 24 años, y la abuela paterna, aunque esta última no se enteró de nada.

Tras llevarlo al servicio de Urgencias del Hospital Doctor Peset de València, los sanitarios, dada la gravedad que presentaba el menor, lo derivaron a la UCI pediátrica del Hospital La Fe de València, donde fue intervenido el pasado viernes.

Los golpes le habrían provocado daños neurológicos que afectan a su capacidad de comunicación

Tras permanecer cuatro días ante la UCI en estado muy grave, el menor se encuentra desde hoy en planta aunque los daños internos en el cerebro, como consecuencia de la presunta agresión, le han afectado en la coordinación para articular palabras. "No puede hablar, un hueso le ha perforado una zona del cerebro que afecta a la capacidad de comunicación", explica destrozada por lo ocurrido la madre del pequeño.

La mujer interpuso una denuncia por estos hechos el viernes pasado en una comisaría de Policía Nacional de València. Así, tras varias averiguaciones, los agentes procedieron a la detención del padre del menor por las lesiones y el arrestado pasó a disposición del Juzgado de Instrucción número siete de València, en funciones de guardia.

Tras tomarle declaración, el juez acordó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin posibilidad de fianza, aunque se inhibirá en favor de los juzgados de Torrent, ya que el hecho delictivo se habría producido en Paiporta, municipio que pertenece a este partido judicial.

La noche que pasó el adolescente en casa de su padre tras la agresión sin recibir ningún tipo de asistencia médica su madre recibió varios mensajes del Whatsapp de su hijo con un icono de un niño llorando. "Creo que era la única forma con la que podía pedirme auxilio", confiesa destrozada la madre.