Los Bomberos de Madrid han localizado los cuerpos sin vida de dos operarios, de 21 y 27 años, que estaban atrapados después de que una fuerte explosión haya tenido lugar en un edificio de cuatro alturas en el Barrio de Salamanca en Madrid, en General Pardiñas número 35. Según el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, los dos jóvenes han bajado al patio del edificio para cortar una fuga de gas y en ese momento se ha producido la explosión que ha causado que murieran en el acto.

La explosión también ha dejado al menos 20 heridos, uno de ellos, un señor de 84 años al que la explosión ha lanzado al patio, se encuentra en estado grave. Tres de los heridos han sido trasladados por el Samur al hospital La Princesa y una más, una mujer embarazada, al Gregorio Marañón, mientras que el resto han sido dados de alta.

A primera hora de la tarde, el jefe de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Rafael Ferrándiz, aseguraba que la prioridad absoluta del cuerpo era encontrar a los dos hombres que finalmente han sido hallados fallecidos, dos operarios que estaban trabajando en el edificio en el momento de la explosión. Los bomberos habían conseguido localizarlos, gracias a los perros del cuerpo, pero la zona era de difícil acceso.

La estructura del bloque ha quedado muy comprometida tras la explosión y la fachada está completamente destrozada, los bomberos han confirmado que hay riesgo serio de derrumbe y se encuentran apuntalando el bloque para evitar daños mayores. El colegio Nuestra Señora de Loreto, que está justo al lado del lugar de la explosión y que se encontraba en plena jornada escolar, no se ha visto afectado, aunque los niños que estaban en el recreo se han asustado por el ruido y las piedras que han caído en el patio. De hecho, tres personas que se encontraban en este centro han tenido que ser atendidas por el Samur con crisis de ansiedad

Explosión de gas en el barrio de Salamanca. Bomberos en el lugar. pic.twitter.com/dpRLN8OD8S — 🔥Óscar🚁 (@BomberoForestaI) 6 de mayo de 2022

En total, 20 personas han resultado heridas, la mayoría leves. Preocupan especialmente los cuatro hospitalizados. Tres de ellos han sido trasladados por Samur-PC al hospital de La Princesa, salvo una mujer embarazada que ha sido trasladada a la Maternidad del Gregorio Marañón. El más grave, un hombre de 84 años que presentaba un traumatismo craneoencefálico, ya que ha caído al patio a causa de la explosión. A esta hora la mujer embarazada se encuentra en buen estado de salud y simplemente está muy nerviosa y con dolores abdominales, por lo que no se descarta que se le dé el alta pronto. También ha recibido ya el alta una niña de 10 años a la que se había tratado por un fuerte dolor de oído.

El alcalde de Madrid, José Luís Martínez Almeida acudió a la zona de la explosión y confirmó toda la información de los servicios de emergencia los servicios de emergencias. Además, el alcalde apuntó a que se estaba haciendo una obra en el edificio, pero se siguen investigando las causas de la explosión. Almeida explicó que los bomberos están trabajando en el interior del edificio mientras fuera hay un pequeño hospital de campaña para atender a todos los que han resultado heridos. "Se va a tardar en recuperar la normalidad. Es una zona que hay que evitar en la medida de lo posible", dijo José Luis Martínez Almeida que recomendó no acudir al lugar. El regidor ha dicho además que "no se ha puede confirmar si hay o no víctimas mortales", ya que todos los esfuerzos de los bomberos se están centrando aún en encontrar a los posibles desaparecidos que queden dentro del edificio.

Carmen Camacho, jefa de Samur ha explicado después ante la prensa que, afortunadamente, diez de ellos habían recibido ya el alta médica. Entre ellos, una niña de 10 años que había sido atendida por un fuerte dolor de oído tras la explosión y que ha sido dada de alta con analgésicos.

Más allá de los daños humanos, en los que Emergencias se está centrando completamente, el estallido ha provocado numerosos daños en vehículos estacionados y en el mobiliario urbano que había en los alrededores. Además, los bomberos han ordenado el desalojo de uno de los edificios colindantes, el número 33, para poder revisar la estructura y comprobar sus condiciones de seguridad, según ha informado el cuerpo.

"Ha reventado todo"

El barrio de Salamanca, uno de los distritos más privilegiados es casi siempre un hervidero de actividad. Una zona llena de viviendas, de comercios y de restaurantes. Pero este viernes, a la una y media de la tarde, la explosión lo ha paralizado todo. Una nube de humo se ha levantado desde el edificio afectado, las ambulancias han empezado a a llegar una detrás de otra, con los camiones de bomberos y los coches de policía detrás. La zona afectada ha sido completamente acordonada y centenares de vecinos se han congregado allí en silencio, llevándose las manos a la cara por la sorpresa y la incredulidad.

Entre la masa de gente que miraba tras el cordón policial, una chica que lloraba desconsoladamente tras haber tenido que salir corriendo del edificio afectado y un joven que decía haber salido simplemente con "las zapatillas y las llaves, sin nada más". También decenas de vecinos de los edificios de al lado que habían salido a la calle tras escuchar el fuerte ruido de la explosión. "Ha venido de abajo, del tercero, pero ha reventado todo" ha contado una camarera que trabaja en un edificio cercano a El Periódico de España. "Se ha montado una humareda enorme y ha salido como un humo de forma circular, como una seta. Todo con muchísimo polvo, no se podía respirar".

Los trabajadores de las oficinas cercanas también han tenido que evacuar la zona en cuanto han escuchado la explosión. Entre ellos, un grupo de jóvenes que no ha dudado en entrar al edificio para rescatar a las personas atrapadas. "Estábamos al lado y todo ha explotado. Hemos salido lo antes posible, pero hemos tenido que sacar a los heridos de los bajos, mi jefe ha sacado a una chica que estaba atrapada. Afortunadamente no había niños en la academia de la planta baja", ha relatado este chico, justo delante del edificio afectado, a El Periódico de España.

Los comentarios con las teorías no se han hecho esperar. Los vecinos que viven cerca en seguida han apuntado a un escape de gas, sobre todo por el fuerte olor de la zona. Pero la gente que estaba un poco más alejada ha comenzado a hacer sus cábalas: "En España ha habido atentados terroristas, estamos en alerta cuatro", decía una mujer que pasaba por la zona, temiendo lo peor.

Pocos minutos después, la zona se ha llenado de madres que corrían hacia el colegio que se encuentra justo al lado del edificio, el Nuestra Señora de Loreto. Los niños y adolescentes salían uno detrás de otros con sus mochilas a cuestas, los más mayores con los móviles en la mano para grabar, los más pequeños con los ojos llenos de lágrimas y el susto todavía en el cuerpo. "Estábamos jugando en el patio y el ruido nos ha asustado. Yo me he puesto a llorar porque no sabía qué estaba pasando", ha explicado a la salida del colegio Alicia, de 6 años. Su hermana, Julia, de 8, no se ha sobresaltado tanto y cuenta que la nube de polvo que se ha formado tras la explosión era tan grande y tan espesa que parecía "algo flotando, como una pieza de ventilador gigante".

Acabo de llamar al alcalde @AlmeidaPP_, para trasladarle mi solidaridad y apoyo a las víctimas de la explosión en un edificio de Madrid. Permanecemos atentos a la evolución de la situación.



Gracias a los servicios de emergencia por su trabajo. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 6 de mayo de 2022

El suceso ha desencadenado numerosas muestras de preocupación y apoyo entre la clase política. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado al alcalde de Madrid para trasladarle su solidaridad y apoyo a las víctimas. "Permanecemos atentos de la situación", ha escrito en Twitter.