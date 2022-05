Francisco Javier Marín alias El Cuco será juzgado a partir del 26 de mayo por un supuesto delito de falso testimonio que habría cometido durante el juicio por el crimen de Marta del Castillo. La jueza encargada del nuevo caso, Olga Simón, ha preguntado a las partes si están de acuerdo en que el juicio pueda ser televisado y retransmitido en directo.

El Cuco era menor de edad cuando Marta del Castillo fue asesinada y hecha desaparecer, el 24 de enero de 2009. Por tanto, él fue juzgado en un tribunal de menores y condenado a pasar dos años y once meses en un centro por un delito de encubrimiento de su amigo, Miguel Carcaño.

Posteriormente, en el juicio para adultos, El Cuco declaró ya como testigo y negó haber estado en el piso sevillano donde ocurrió el crimen. La jueza decidirá ahora si cometió entonces un delito de falso testimonio.

Obra teatral

La familia de Marta del Castillo, representada por la abogada Inmaculada Torres, defiende que el juicio sea retransmitido en su totalidad.

Por su parte, Agustín Martínez Becerra, el abogado de El Cuco, defiende que los periodistas puedan estar presentes en el juicio, pero rechaza que entren las cámaras de televisión. "Consideramos que la Sala de un Tribunal no puede ni debe convertirse en un escenario en el que representar una obra teatral para mayor gloria de un público ávido de morbo o para satisfacer intereses publicitarios", defiende en el escrito remitido al juzgado.

El abogado de El Cuco insiste en que no es un personaje público y reclama que no se vean vulnerados "su intimidad y su conocimiento mediático". Concluye que "debe prevalecer el derecho a que no sea captada y transmitida la imagen de los acusados (El Cuco y su madre), sometiéndolos a la injusta humillación de la pena de telediario que, sin duda, vulnera todos sus legítimos derechos".

El Cuco, que ya cumplió condena por encubrir el crimen de Marta del Castillo, se enfrenta ahora a una nueva petición de entre ocho meses y dos años de cárcel por falso testimonio.

Careo con Carcaño

En el juicio está también acusada Rosalía, la madre de El Cuco, por el mismo posible falso testimonio. Como testigo declarará Miguel Carcaño, que cumple 21 años de condena por el asesinato de Marta del Castillo, y ha acusado a su antiguo amigo, en una de sus múltiples versiones, de participar en una supuesta violación a la joven. Una de las peticiones de la familia de Marta es que Carcaño y El Cuco tengan un careo en el que enfrentar sus versiones sobre la muerte de la joven sevillana.

La jueza tendrá la última palabra sobre la retransmisión de la vista contra El Cuco. En principio, los juicios son "audiencia pública" y están abiertos, aunque la magistrada puede decretar que todo o parte de ellos sean a puerta cerrada por tratarse de asuntos o sesiones muy sensibles. Así ocurrió en el juicio íntegro por el asesinato de la profesora Laura Luelmo, en Huelva, o con algunas sesiones del caso de los violadores de La Manada, en Pamplona.