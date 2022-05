Los turistas que quemaron un bar en Mallorca habrían causado el fuego tras saltar por los balcones

Los investigadores de la Guardia Civil consideran que los alemanes detenidos el pasado día 20 por un incendio que causó grandes daños en s’Arenal habían saltado de un balcón a otro hasta la esquina del edificio. El abogado de los trece jóvenes, que siguen ingresados en la cárcel, había apuntado que era imposible que hubieran arrojado las colillas desde la terraza de sus habitaciones. La declaración de un testigo que dijo haber visto a los turistas arrojar líquidos y colillas se mantiene como principal prueba de cargo.

Raban Funk, abogado de los trece jóvenes turistas defiende la inocencia de sus clientes y explicó al diario Bild Zeitung que existe un vídeo que demostraría que los jóvenes no provocaron el incendio. Esta grabación, tomada desde un edificio situado enfrente del hotel de los encausados, mostraría a dos hombres arrojando algo sobre el techo del restaurante, poco antes de que las llamas prendiesen el tejado de cañizo del local. Esto, según Funk, demostraría que los causantes del incendio no son los jóvenes, sino otras personas que aún no han sido identificadas.

Cuando las llamas se extendieron, habrían regresado a sus habitaciones de la misma forma. Luego fueron captados por una cámara de seguridad del hotel salir corriendo al exterior.

Los trece jóvenes fueron detenidos y, tras negarse a declarar en el juzgado de guardia, ingresaron en la prisión de Palma.