El Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife, en funciones de guardia este fin de semana, ha condenado a la pena de 12 meses de multa a razón de seis euros al día por un delito de resistencia a la autoridad al joven de 22 años que el pasado sábado agredió a dos guardias civiles en el aeropuerto de Lanzarote cuando era detenido después de abalanzase sobre un agente tras mantener una discusión con una trabajadora porque su madre no podía viajar, según informaron este domingo fuentes de la investigación. Además, le ha impuesto una pena de 40 días de multa a razón de seis euros al día por dos delitos leves de lesiones. A eso se suma una indemnización de 175 euros para cada uno de los agentes, que fueron defendidos por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), en concepto de responsabilidad civil. Los dos agentes están de baja médica tras las lesiones sufridas durante el forcejeo.

El sábado el hombre mantuvo una discusión con una trabajadora del mostrador de facturación del aeropuerto porque no dejaba viajar a su madre por falta de documentación. Cuando los agentes llegaron al lugar, el hombre, de forma agresiva, vociferó que su madre viajaría sí o sí. «Por mis cojones que mi madre va a volar sin pagar nada, que la Guardia Civil no manda nada sobre mi, que si mi madre no viaja la voy a liar gorda», gritó. Los agentes lo identificaron y le pidieron que depusiera su actitud, pero su respuesta fue abalanzarse sobre uno de los agentes, que necesitó la ayuda de su compañero para reducirlo y proceder a su detención. Durante la actuación, el hombre propinó patadas y puñetazos a los agentes, provocándoles lesiones.

Aumento de plantillas

Tras el altercado que terminó con dos agentes con lesiones, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha vuelto a reclamar que se amplíen las plantillas de todos los aeropuertos canarios al objeto de adaptarlas al volumen de pasajeros y mercancías que circulan por ellos porque, denuncia el colectivo, cuando se produjo el incidente solo había tres agentes en el aeropuerto de Lanzarote de una plantilla de 25 personas.

En los aeropuertos canarios trabajan en torno a 350 agentes y la AUGCestima que deberían ser el doble, 700 guardias civiles, pues los cinco principales aeródromos de las islas, el de Gran Canaria, los dos de Tenerife, el de Lanzarote y el de Fuerteventura, se encuentran habitualmente entre los 15 primeros del país en tráfico de pasajeros. El de Gran Canaria fue el séptimo de España en junio con 926.433 pasajeros y el tercero en enero con 845.605 viajeros. En el caso de Lanzarote, en junio ocupó el decimoprimer puesto con 606.596 personas y en enero el octavo con 406.115 pasajeros.

En sus reclamaciones, el colectivo exige además mayor formación y material no letal como pistolas táser. En este punto, recuerda la AUGC que recientemente llegó a Lanzarote un avión con un pasajero ebrio que provocó un altercado en pleno vuelo y que la situación no fue peor llegó porque en el aparato volaban dos policías ingleses que pudieron reducir al pasajero, pues a los guardias civiles canarios no se les está formando para abordar este tipo de situaciones dentro de un avión.