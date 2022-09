La activa y eterna ruta del hachís entre Andalucía y Vigo

Una ruta muy activa. Las bandas que mueven hachís desde el sur de España para su posterior venta en Vigo y su área no dudan en recorrer más de 800 kilómetros en un arriesgado trayecto por carretera para llevar la droga a su destino. La última operación policial contra este tipo de redes se acaba de realizar este mismo agosto. Tras una larga investigación, la pasada semana fue detenido un narcotraficante que viajaba desde Andalucía con un alijo de 60 kilos oculto en el maletero de un vehículo de alta gama. Lo arrestaron en Porriño, cuando ya estaba completando la larga ruta que lo llevaría a Vigo, destino que no llegó a alcanzar ya que, tras su captura, el juez decretó su ingreso en prisión provisional. Este caso no es una excepción y ejemplifica como este trayecto, que la mayoría de veces se realiza a través de Portugal, constituye un lucrativo negocio para las organizaciones que viven del tráfico de estupefacientes. Porque en los últimos años, desde 2015, los golpes policiales a clanes de la ciudad olívica y de su entorno que se surten en el sur peninsular se han saldado con una veintena de arrestados y casi 600 kilos de hachís incautados.

En este último operativo las pesquisas emprendidas meses atrás en la comisaría viguesa permitieron conocer que se iba a realizar uno de estos transportes. La información con la que contaban era buena, porque el 22 de agosto, lunes, los agentes interceptaron el vehículo procedente de Andalucía en Porriño. Al abrir el maletero ya pudieron comprobar como a través de un lateral, a simple vista, asomaban tres bolsas de hachís. Un posterior registro más pormenorizado en dependencias policiales permitió descubrir, en el suelo del maletero y tras desbloquear un sistema hidráulico, 611 tabletas de la misma droga que arrojaban un peso de 60 kilos. La investigación sigue abierta y, tras decretar un juzgado de Instrucción de Porriño el ingreso en prisión preventiva del conductor del coche, no se descartan nuevos detenidos. Lo cierto es que en los últimos años esta ruta entre el sur y el norte de España no ha dejado de deparar arrestos. Desde 2015 se efectuaron al menos 20 detenciones que permitieron dejar fuera de circulación más de media tonelada de hachís. Uno de los operativos más llamativos se remonta a 2017, cuando una espectacular persecución por la autopista AP-9 a la altura de Vigo terminó con un vehículo de la Policía Nacional destrozado, si bien el dispositivo fue todo un éxito: tres narcos detenidos, 40 kilos de hachís incautados y, en definitiva, un serio golpe a un clan que movía droga en coches desde Andalucía para, tras realizar su travesía por viales portugueses con el fin de eludir a las autoridades españolas, venderla en Vigo y O Morrazo. Entre 2017 y 2018 se completó otra importante operación, que se bautizó como Becris y que se saldó con siete detenidos y la aprehensión de 100 kilos de hachís. El golpe fue a una banda asentada en Redondela y con capacidad –gracias a una potente red de turismos y furgonetas con compartimentos ocultos– para traer 400 kilos de este estupefaciente cada mes desde el sur peninsular. Incluso durante el confinamiento Esta actividad delictiva ni siquiera cesó durante el confinamiento del coronavirus. En marzo de 2021 cayó otra red que movía cada mes 100 kilos de droga entre el Estrecho de Gibraltar y Vigo y que burló los cierres perimetrales y el toque de queda con documentación falsa con la que simulaban viajes de trabajo. Y hace un año la Operación Guernica permitió interceptar otro alijo oculto en dos coches en Tui tras realizar la ruta portuguesa para transportar la droga a Galicia.