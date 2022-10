Detenido un hombre por violar y retener a una joven inconsciente en Mallorca

La Guardia Civil ha detenido en Llucmajor (Mallorca) a un hombre, alemán de 43 años, por violar a una joven que estaba inconsciente. La Policía Local encontró a la víctima, de 23 años, cuando estaba pidiendo auxilio a gritos desde el balcón del chalé del acusado, que según dijo le había retenido en el inmueble. Explicó que no recordaba cómo había llegado al domicilio y que cuando despertó descubrió que estaba desnuda. La Guardia Civil encontró diversos indicios que apuntaban a una agresión sexual. El acusado quedó el lunes en libertad con una orden de alejamiento de la mujer por orden judicial.

Los hechos ocurrieron el domingo a la una y cuarto de la tarde, explicaron fuentes conocedoras del caso. Una patrulla que recorría la zona de Son Verí descubrió que una joven semidesnuda les pedía ayuda desde la terraza de un chalé. Estaba junto a un hombre, que abrió la puerta a los agentes. Estos comprobaron que la chica estaba muy desorientada, aparentemente ebria o drogada, y no llevaba ropa interior.

La mujer acabó explicando que no sabía cómo había llegado a ese domicilio. Según dijo, conoce al hombre porque es cliente del bar donde ella trabaja, un after de la Playa de Palma. Aseguró que solo recordaba estar en el local a punto de acabar su jornada a las once y media de la mañana y que se despertó desnuda en la cama del acusado, quien la agarró entonces para que no saliera de la vivienda.

La víctima señaló que no mantiene relaciones con hombres porque es homosexual y tiene una relación estable con otra mujer. Además, creía que el sospechoso la había drogado.

La Guardia Civil se hizo cargo del caso y llevó a cabo una inspección ocular en el domicilio, donde encontró diversos indicios de que la mujer había sido violada, como un preservativo usado. Una ambulancia trasladó a la joven al hospital Son Llàtzer, donde fue examinada por un médico forense y una ginecóloga. Los especialistas no hallaron lesiones.

La Guardia Civil detuvo al hombre por delitos abuso sexual y detención ilegal. El acusado negó los hechos ante los investigadores. Según su versión, esa mañana estuvo hablando con la chica en el pub y ambos decidieron ir a su domicilio. Explicó que cuando llegaron a la vivienda se besaron varias veces, pero aseguró que no mantuvieron relaciones sexuales completas porque ella se encontraba mal.

El acusado fue puesto ayer a mediodía a disposición del juzgado de instrucción número 11 de Palma, que se encontraba en funciones de guardia. La magistrada, tras tomarle declaración, acordó su puesta en libertad y como medida cautelar decretó una orden de alejamiento de la víctima.