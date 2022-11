Emocionado, santiguándose frente al portal en el que tuvieron lugar los hechos y repartiendo fotos de su hija entre los medios para que "esto no vuelva a pasar". El padre de la niña de 6 años muerta anoche en Gijón supuestamente a manos de su madre se mostraba hoy a mediodía destrozado por lo sucedido. "Vengo a darle el último abrazo a mi hija, el viernes me habían dado la custodia tras cinco años de lucha", afirmaba el hombre. El hombre llegó a Asturias desde Segovia para decirle "adiós a mi hija, no os imagináis el dolor que es esto", afirmó Eugenio García haciendo hincapié en que "esto no va de hombres ni de mujeres, esto es de justicia".

La niña había llegado en agosto con su madre a Gijón. Estaba escolarizada en el Colegio Corazón de María de la ciudad. El padre, roto El padre se encuentra roto, "no pueden hacer esto a un niño, es un niño", decía entre lágrimas. "Después de luchar cinco años por conseguir la custodia, me la entregaron el viernes", lloraba el padre ante los medios de comunicación. Madre e hija llevaban apenas tres meses viviendo de alquiler en el piso a las afueras de Gijón. Tras una batalla judicial de más de cinco años, el pasado viernes, el padre conseguía la patria potestad de la pequeña. La madre estaba obligada a entregarle la hija el martes. El padre se trasladó durante la mañana de este lunes. Las autoridades fueron alertadas sobre las 23:00 horas del domingo por el hermano de la mujer, quien intentaba contactar con ella y su hija sin éxito. La madre, detenida Supuestamente, la menor había tomado barbitúricos, un fármaco que actúa como sedantes del sistema nervioso central, lo que pudo provocar su muerte. La madre, que estaba en la vivienda cuando llegaron los agentes, fue trasladada al Hospital de Jove, donde ha permanecido varias horas para ser atendida por los sanitarios y ya ha salido, custodiada. Para algunos vecinos eran unas desconocidas en la ciudad. "Un par de veces que la habré visto, y ya te digo, un cruce y nada más", decía un vecino. Las primeras investigaciones apuntan a que pudo fallecer por la ingesta de pastillas.