El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Villalpando (Zamora) ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el alcalde de Castroverde de Campos, Cecilio Lera, por prostituir presuntamente a dos menores y abusar sexualmente de una de ellas.

Según la información remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ), Lera está acusado de un delito de abuso sexual a menor de 16 años (ahora agresión sexual), dos delitos de favorecimiento (inducción) de la prostitución de menor de edad, un delito de exhibicionismo y un delito de difusión de material pornográfico. Por todo ello se enfrenta a una pena que puede llegar a los 12 años de cárcel en caso de que sea declarado culpable.

De la investigación, que se inició en verano de 2021, se desprende que las dos menores, de 14 y 16 años, habrían estado acudiendo de manera periódica durante al menos tres meses a la vivienda del alcalde quien les habría entregado entre 50 y 100 euros a cambio masajes y sexo.

El órgano competente para celebrar el juicio es la Audiencia Provincial de Zamora. Precisamente Cecilio Lera Blanco, el actual alcalde socialista de Castroverde de Campos acaba de ser condenado por la Audiencia de Zamora a dos años de prisión y otros tantos de alejamiento de la adolescente de 16 años a la que ofreció 300 euros si accedía a mantener relaciones sexuales con él, un delito de corrupción de menores que le impedirá presentarse a cualquier convocatoria electoral que se celebre antes de enero de 2025.

"Te follo bien y te vas"

El regidor municipal, de 69 años de edad, abordó “con ánimo libidinoso” a la víctima, que entonces tenía 15 años, cuando esta abandonó un bar de Castroverde para realizarle la propuesta, tal y como describe la Fiscalía de Zamora en el escrito de acusación que relata el comportamiento de Lera Blanco, ha admitido haber cometido el delito contra quien era, además, hija de un matrimonio amigo del condenado.

La menor de 15 años se encontró con el regidor municipal en un bar situado casi a las afueras del pueblo el 24 de noviembre de 2021 a las cuatro de la tarde y cuando decidió salir del establecimiento hostelero, el conocido exhostelero de Zamora la siguió y se dirigió a ella para decirle “te voy a comer todo bien, ¿quieres 300 euros?”. La existencia de una grabación fue decisiva en la investigación judicial y procesamiento del alcalde terracampino.

De inmediato, le espetó que “cada vez que te veo, me hago una paja a tu salud..., ¿quieres que te dé mi móvil? Me das un toque y, sobre las seis o siete de la tarde, te doy 300 euros, entras discretamente en mi casa, te follo bien y, después, te vas. No va a pasar nada”. Lera Blanco no dudó en insistir a la menor de edad, al parecer, en un intento de convencerla para tener relaciones sexuales y terminó por decirle “sé que te va a gustar”.