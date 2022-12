La Policía abandona el rastreo por mar de Sandra Bermejo, la joven desaparecida en Asturias, al no hallar pistas

Los rastreos realizados durante el pasado fin de semana en busca de pistas que pudieran conducir o dar alguna información sobre Sandra Bermejo, la joven desaparecida en el entorno del Cabo Peñas, finalizaron sin novedades. Dámaso Colunga, comisario jefe de la Policía Nacional en la comisaría de Gijón, confirmó este lunes que en lo que respecta a la parte marina, la búsqueda ha finalizado "totalmente". También incidió en que sigue abierta la investigación y todas las hipótesis, aunque señaló que la principal sigue siendo la desaparición voluntaria. Los investigadores se reunieron ayer por la tarde con la familia de la joven madrileña afincada en Gijón.

"Ayer –por el domingo– se hizo una batida amplia por varios concejos y dio resultado negativo. Este martes por la tarde los investigadores se van a entrevistar con sus familiares y no les quiero adelantar nada más. La investigación sigue en marcha y todas las vías están abiertas. No se puede dejar ningún fleco", señaló el comisario jefe de Gijón. Y añadió que "la principal hipótesis que manejamos, desde el primer día, y como resultado de todas las pruebas que hemos recopilado, es que se trata de una desaparición voluntaria".

La búsqueda de Sandra Bermejo García, la psicóloga madrileña de 32 años afincada en Gijón, comenzó el pasado 8 de noviembre, cuando se le perdió la pista en cabo Peñas. Su desaparición ha estado rodeada de numerosas hipótesis, entre ellas la del suicidio y la de una caída accidental. La última, que podía haber sido víctima de un accidente en un ritual esotérico, y que fue rechazada por la familia, que ha insistido en mostrar su confianza en el trabajo policial.

El comisario Dámaso Colunga señaló que "los familiares tienen derecho a saber en todo momento la situación de la investigación. En este caso, viven en Madrid y estos días ha habido el examen de toda la costa por los GEO y la batida terrestre que se ha dado. Y vamos a informarles de todos los resultados", que han sido negativos.

La brigada de Policía Judicial de la Comisaría de la Policía Nacional de Gijón, en coordinación con la unidad especializada de los GEO, la unidad de élite de la Policía Nacional, habían reanudado la semana pasada el rastreo en la zona donde se perdió la pista a la psicóloga madrileña afincada en Gijón desde 2020. Se aprovecharon la mejoría del tiempo y la bajada de la marea para acceder a diferentes zonas costeras de difícil acceso desde tierra, y se recuperó a los pies de un acantilado una camisa blanca de la misma talla que usa Sandra Bermejo.

"La parte marítima ha acabo la búsqueda totalmente. No fue especial la presencia de los GEO, es nuestro equipo de submarinismo y ha estado más veces en barcos para inspecciones de drogas en Gijón y Avilés. Es habitual pedir su colaboración", señaló el comisario jefe de Gijón.

Respecto a la camisa hallada en la zona de rastreo, Dámaso Alonso indicó que "seguimos pendiente de que el laboratorio de la Jefatura Superior de Policía de Galicia nos dé el informe oportuno. No puedo decir plazos, pero no son muy largos y lo hemos agilizado al máximo", en referencia al análisis de ADN para confirmar si la prenda era o no de la joven desaparecida, ya que la familia no la pudo identificar como conocida.

También una persona desconocida localizó y facilitó a la Policía una etiqueta de una malla que podría coincidir con la que vestía la mujer el día de su desaparición, pero tampoco esta aportación parece dar pista alguna, ni siquiera si era de la mujer desaparecida.

El fin de los rastreos para encontrar a Sandra Bermejo no significa que se cierre la investigación, que continuará abierta "sine die".