Purificación López ha conseguido recuperar la casa que heredó de su madre. Llegó a un acuerdo con los okupas que vivían en su interior tras el juicio. El 20 de diciembre debían abandonar la casa por un delito de usurpación leve, pero los dueños les dieron seis días más de margen. Tras pasar la Navidad bajo techo, han cumplido su parte del trato: se han marchado. Ahora, la casa está completamente tapiada.

Los vecinos de esta vivienda en el barrio de Cabral en Vigo vieron como los okupas entraban en este domicilio. Era la casa que había heredado Purificación López de su madre. Cuando quisieron echarlos, los okupas estaban muy bien informados: "hasta que un juez me lo diga, no me marcho". Y esa llamada llegó.

"Fue una buena obra, les dejamos pasar la Nochebuena bajo un techo", dice Purificación entre lágrimas. El 20 de diciembre se celebró el juicio por un delito de usurpación leve, y con todo el derecho del mundo a recuperar su vivienda, les permitieron estar hasta el 26 a los okupas.

Pasaron la Navidad en la casa, algo que "no se lo merecían, viendo como han dejado la vivienda". "Rompieron todo, la cocina, quitaron muebles, instalaron ADSL..., pero lo que más me duele es perder todos los recuerdos de mi madre, lo han destrozado todo", lamenta. Purificación se derrumba cada vez que lo piensa.

Ahora, han tomado una decisión radical. En cuanto se marchaban estos moradores, su esposo Luis Andrey y su yerno se ponían manos a la obra. Ladrillo tras ladrillo y cemento, todo para tapiar por completo la vivienda: "aquí ya no entra nadie más".