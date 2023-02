Una jueza de Barcelona ha ordenado la readmisión de una mujer que fue despedida de su trabajo por negarse a llevar poca ropa. La joven trabajaba en un local de las Ramblas. En él, sus encargados insistían en que su vestimenta debía tener menos prendas. Por lo que se vio obligada a vestir con poca ropa. En concreto, unas medias, un sujetador y un culote.

Tras continuar negándose, acabó siendo despedida. Ahora, un año y medio más tarde, tras recurrir ante los tribunales, el juez ha ordenado que sea indemnizada con más de 6.000 euros por daños morales y, a su vez, readmitida en su puesto de trabajo, ya que había sido despedida de manera improcedente.

De negarse a llevar tacones a sufrir bullying laboral

No es el único caso relacionado con la ropa y el mundo laboral de los últimos meses. Sonia trabaja en un tanatorio. En su trabajo le obligaron a utilizar tacones de 9 centímetros, una medida a la que ella se negó, pues padece una hernia discal. Al negarse fue despedida de su puesto de trabajo. Sonia –nombre ficticio de la afectada– denunció a su empresa y ahora, más de un año después, la Justicia le ha dado la razón y ha considerado nulo el despido.

La empresa alegó 'motivos disciplinarios' para cesarla de sus funciones. Ahora, el juzgado ha sancionado al tanatorio con una multa de 80.000 euros por filtrar los datos personales de su empleada y han tenido que readmitirla.

Después de este conflicto laboral, Sonia afirma que "la cosa ha ido a peor". Cuenta que en su trabajo le hacen bullying: "Me quitan complementos de vacaciones, me quitan complementos de flores, me quitan subida salarial, me dicen que no me corresponde", y añade que está de baja por estrés agudo.