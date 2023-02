Hay gente que se va de los sitios pagando de malas maneras, como ha pasado recientemente en una gasolinera, pero hay otras personas que directamente se marchan sin pagar. Este acto, denominado comúnmente como 'simpa', es bastante común, sobre todo en bares y restaurantes. Los clientes se organizan entre ellos -si van en grupos- para abandonar el establecimiento disimuladamente sin que se note que se están yendo dejando una deuda.

Un bar situado en el centro de Valencia se ha hecho viral por, precisamente, haber presenciado un caso de este tipo ocurrido el pasado 4 de febrero.

"Estos clientes con la cara bien dura haciendo un 'simpa'. Se están tomando unos cócteles, uno de ellos va hacia la camarera con la carta para pedir unas bebidas más y cuando la trabajadora entra a prepararlos se piran", describe Soycamarero en Twitter.

El vídeo, que ha sido cedido a esta cuenta por los propietarios del bar, recoge ya más de 656.000 mil reproducciones y los internautas han abierto un debate acerca de ello enfocado a la legalidad de la grabación de los hechos.

Hay algunos que apuntan que la cámara del bar de vigilancia del bar es ilegal porque tiene micrófono y porque en un momento dado del vídeo se aprecia cómo se hace zoom y se mueve el dispositivo.

"Tengo entendido que hay cámaras de 180° que una vez las visualizas puedes hacer zoom o centrar la imagen que desees", comenta Jesús Soriano, propietario de la cuenta de Twitter, respeto al tema del zoom de la cámara. "Si los trabajadores firman que están de acuerdo y en la puerta del local se avisa de las cámaras con audio, no sería ilegal", escribe acerca del micrófono.

Independiente de estos matices, hay otros usuarios que han querido mostrar su indignación ante tal suceso: "Lo peor es que en muchos sitios luego son los camareros los que tienen que pagar ese 'simpa'", "No es que no puedan pagarlo, es porque no les da la gana".

Otro grupo de internautas comenta que, para que no sucedan estos casos, lo mejor es que el camarero lleve el datáfono directamente a la mesa cuando les sirva la comanda para que así los clientes paguen en el momento.