Niñas de 13 años quedan en Zamora para dar palizas a otras, grabarlas y colgarlas en redes sociales

Los adultos que han visto los vídeos en redes sociales no dan crédito a las imágenes, "¡son una pasada, con una violencia que alucinas!, alguien tendrá que parar este tipo de conductas", comentaba a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, del grupo Prensa Ibérica, una de las personas que tuvo acceso a varias grabaciones que le llegaron a su móvil.

Las imágenes muestran a un grupo de niñas, todas por debajo de los 14 años, propinando una paliza a otra, acorralada en unos soportales de la zona de La Vaguada, mientras la escena se graba con teléfonos móviles "desde distintos ángulos, a plena luz del día", explica.

Otra de las grabaciones muestra cómo someten a la víctima elegida para que se arrodille y bese el zapato a una de las integrantes de la pandilla, una humillación que "impacta. No creí que pudieran ocurrir estas cosas en Zamora", añade la testigo consultada por este diario.

Control policial para evitar nuevas peleas

Quienes han tenido ocasión de ver las imágenes coinciden en que llama la atención "la violencia" empleada por las niñas que confirma la concejala de Seguridad Ciudadana de IU en el Ayuntamiento de Zamora, Concha Rosales, quien explica que "la Policía Municipal está intentando controlar a los grupos para evitar esas peleas que, sí, son encuentros agresivos".

La edil del equipo de Gobierno municipal de IU subraya que, "por supuesto, hay preocupación en la Policía Municipal, los agentes están vigilantes" para cortar estas prácticas, indica la edil. La coordinación y cooperación con la Policía Nacional es absoluta para atajar este problema.

La víctima elegida sufre la ira inexplicable del grupo que, previamente, hace quedadas a través de las redes sociales, como Instagram, para definir quién será la próxima persona en la lista y el lugar en el que se darán cita para abordarla.

Protección de Menores

Al tratarse de niñas que no han cumplido los 14 años, no se las puede considerar responsables de un delito de lesiones y vejaciones, ya que la Ley del Menor considera que las personas que a esa edad no son conscientes de lo que la legislación exige, lo que impide que la Fiscalía de Menores les puede abrir un expediente para tomar medidas de reeducación.

Es el servicio de Protección de Menores de la Junta de Castilla y León el competente en los casos que se denuncien, organismo que decidirá qué medida poner en marcha, entre la que figuran programas de intervención familiar.

La Comisaría recibe una denuncia, tras entrevistarse con familias

La Policía Nacional, que ya estaba sobre alerta sobre estas agresiones de menores en plena calle por la información de la Local, investiga la primera denuncia de una familia cuya hija ha sido víctima de estos grupos de niñas que golpean y humillan a otras.

Los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Comisaría de Zamora ya están actuando, se han entrevistado con padres y madres de las niñas identificadas por la Policía Local previamente, la mayoría nacidas en el seno de familias con estabilidad económica y psicológica. La Policía Nacional logró localizar y ha cerrado ya varias cuentas de las redes sociales, entre las que se encuentra Instagram, creadas por algunos de los grupos ya desactivados para comunicarse, para realizar las quedadas y para colgar los vídeos de las agresiones o actos humillantes a otras menores de edad.

Difundir los vídeos, un delito

Las grabaciones permiten ver con claridad los rostros de las integrantes de estas "cuadrillas", grabaciones de escasa duración, abiertas con la finalidad de difundir los vídeos grabados están circulando entre menores y sus padres, una práctica que "es delito", advierten desde la policía, "porque se identifica a las niñas", tanto a las víctimas como a las agresoras, "y no hay que olvidar que las menores están protegidas por la Ley", indican.

La Policía Municipal ha estrechado la vigilancia en la capital, al igual que la Nacional, para tratar de impedir nuevos episodios de estas características, que también se dan entre niños de esas edades, quienes también graban los episodios violentos, también intervenidos por los agentes.

La Policía Municipal actuó más de una vez en enero

No han sido casos aislados, las agresiones se han producido en varias ocasiones y se detectaron ya a lo largo del mes de enero, cuando la Policía Municipal recibió información, incluidos vídeos. Las intervenciones de los agentes han permitido identificar a menores de edad que participaron en los actos violentos, pero "derivaron los casos a la Policía Nacional porque no tienen competencia en este tipo de delitos", explica la edil de Seguridad Ciudadana.

Los agentes municipales localizaron el centro educativo del que eran alumnas las niñas, aunque desde el ámbito escolar solo podrán prevenir que este tipo de actitudes no ocurran dentro del colegio, ya que fuera del mismo no tienen posibilidad de abrir expedientes informativos para amonestar y reconducir las conductas.

Los agentes locales recibieron llamadas de la ciudadanía para alertar de que estaban pegando a menores, pero no lograron pillar in fraganti a las autoras de las palizas, aunque sí pudieron tomarles los datos personales para levantar actas.