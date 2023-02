La joven polaca que cree ser Madeleine McCann todavía no ha hablado directamente con Kate y Gerry McCann, los padres de Madeleine McCann, sino con una persona cercana a ellos que le aseguró que han aceptado que cotejen sus ADN. Julia Wendell, que así se llama la mujer, se lo ha reconocido al influencer británico de los canales de YouTube y TikTok News With Chris, que ha sido el primer informador británico en entrevistarla.

En la entrevista, de 36 minutos de duración, la muchacha le cuenta su vida a Chris, explicándole con detalle cómo llegó a sospechar que es Madeleine McCann. Su relato va en la línea de lo que ha estado diciendo desde hace una semana la propia Julia Wendell es sus canales e Instagram y de YouTube y en las conversaciones que sostiene en estos con la vidente persa Fia Johansson, quien está convencida de que Madeleine vive, como manifestó en 2019, cuando también predijo que aparecería entre 2023 y 2024.

Más de un millón de seguidores

Hace tan solo una semana que Julia Wendell puso en marcha su maquinaria informativa con el fin de contactar con los McCann, ante la ausencia de interés mostrado en su historia por la policía. Su interés declarado es poder cotejar su ADN con el de los que cree que son sus padres. Para ello abrió una cuenta en Instagram hace una semana. En ella, ha explicado que sufrió abusos en la infancia, motivo por el que no recuerda nada anterior a sus ocho años. Habla de que sus ataques de ansiedad le llevaron a hacer terapia y que gracias a ella ha rescatado algunos recuerdos. También ha contado que esos recuerdos unidos a una conversación con una de sus abuelas le condujo a pensar que fue secuestrada en la infancia. En cuanto a los padres que la han criado, afirma que su padre la apoya en su búsqueda de la verdad, mientras que su madre piensa que se equivoca.

La cuenta de Instagram @iammadeleinemccan ya supera el millón de seguidores y es que todo lo que rodea a la desaparición de Madeleine McCann siempre ha sido un asunto que ha despertado el interés del público en todo el mundo.

Interés cíclico

El caso de Madeleine McCann cobra interés de forma cíclica. En un principio fue la investigación del caso y sus sospechosos, entre los que estuvieron hasta los propios padres de Madeleine, después empezaron a aparecer testimonios de personas que decían haber visto a la niña tanto dentro como fuera de Europa. Más tarde vinieron los aniversarios de la desaparición y los cumpleaños de Maddy; los enfrentamientos entre investigadores de unos países y otros; las filtraciones y opiniones de investigaciones sobre el caso, entre ellas las del principal investigador de Scotland Yard que cree que la niña sigue viva; el testimonio de la medium persa Fia Johansson en la misma línea; el documental de Netflix sobre la desaparición de Madeleine; el hallazgo del principal sospechoso, el alemán Christian Brueckner; y la sucesión de chicas que dicen o creen ser Madeleine, como Julia Wendell. La cuestión es que han pasado casi 16 años y el recuerdo de Madeleine McCann sigue vivo.

Incógnita

Lo más probable es que Maddy continúe despertando interés mientras no se esclarezca el caso. La realidad es que no se sabe con certeza si Madeleine McCann está viva o no. La pequeña desapareció el 3 de mayo de 2007 en Praia da Luz, en el Algarve portugués, cuando estaba a punto de cumplir cuatro años. Se encontraba en Portugal de vacaciones con su familia. Desde entonces, ha habido una intensa búsqueda por parte de las autoridades y la policía, pero hasta el momento no se ha encontrado a Madeleine y su paradero sigue siendo desconocido.

La investigación sobre su desaparición ha sido extensa y ha involucrado a múltiples agencias públicas y privadas en todo el mundo. A pesar de esto, aún no se ha encontrado evidencia concluyente sobre lo que le sucedió a Madeleine McCann. Aunque oficialmente se la dio por muerta en 2020, la investigación sobre su desaparición continúa. De hecho, hasta que haya información confirmada oficialmente por las autoridades, cualquier afirmación sobre su paradero debe ser tratada con precaución.