Una profesora de 54 años del liceo Santo Tomás de Aquino - de la localidad de San Juan de Luz en el País Vasco francés- ha fallecido este miércoles después de que un alumno de 16 años la haya apuñalado mortalmente sobre las 10 horas de la mañana. El agresor ya ha sido detenido mientras que el fiscal de Baiona -Jérôme Bourrier- ha abierto una investigación por asesinato.

¿Cómo ha sido el suceso?

Algunos testigos que han presenciado el suceso confirmaron a la televisión francesa que la profesora se encontraba dando una clase de español a un grupo de secundaria cuando el agresor ha cerrado la puerta de la clase y ha procedido a apuñalar en el pecho -en la zona del esternón- a la docente. El joven había escondido el arma blanca, de 10 centímetros de hoja, en su mochila.

Como consecuencia de la agresión, los compañeros del joven han salido de la clase de forma precipitada, mientras que el agresor ha huido refugiándose en una clase cercana. "Todo el mundo trató de salir por una puerta que daba a otra clase. Con el miedo, otros intentaron salir por las ventanas", relataron dos testigos.

La docente recibió los primeros auxilios en el lugar del suceso pero no pudo sobrevivir a las heridas. Finalmente su muerte fue confirmada a las 11:30 horas de la mañana de este miércoles como consecuencia de una parada cardiorrespiratoria.

En esta tesitura ha sido otro profesor el que ha entablado conversación con el agresor para tratar de calmarlo. El adolescente no se ha mostrado agresivo y finalmente ha accedido a entregar el arma al docente. Posteriormente el joven ha sido llevado a la comisaría de Donibane Lohizune para ser trasladado después a la comisaría de Baiona.

Unos 90 alumnos fueron atendidos por los servicios psicológicos, y después de permanecer en torno a dos horas retenidos en sus respectivas aulas, fueron abandonando el centro de forma progresiva.

Motivos del ataque

De acuerdo a las declaraciones de las fuentes policiales a la televisión francesa, el alumno no tenía ningún tipo de antecedente penal, y se trataba de un estudiante con buenas notas, para nada problemático. A pesar de esto, podía sufrir un trastorno psiquiátrico, siendo esta la causa que podría haberle llevado a cometer el crimen.

Después de su detención confirmó haber sufrido un extraño episodio en el que 'había sido poseído', según ha informado el medio vasco Naiz. "Una voz me ha ordenado que lo hiciera" ha asegurado el joven al cuestionarse por qué ha actuado de esta manera. "No he sido yo, he oído una voz, que me ha poseído", añadió el joven.

Reacciones políticas

Después de conocerse los hechos, el portavoz del Gobierno, Olivier Véran, ha enviado un mensaje de apoyo a la "comunidad educativa", mientras que el Ministro de Educación francés, Pap Ndiaye, ha expresado sus condolencias a la familia y allegados de la profesora. "Inmensa consternación tras el fallecimiento de una profesora del liceo Santo Tomás de San Juan de Luz. Mi pensamiento está con su familia, sus colegas y sus alumnos. Me desplazaré de inmediato al lugar".