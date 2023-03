Las dos mujeres implicadas en una presunta agresión racista denunciada por una ciudadana venezolana que viajaba en un coche contra el que chocaron las primeras en Rojales han quedado en libertad este lunes tras comparecer ante la Guardia Civil y ser investigadas por un delito leve de lesiones. El abogado de las dos mujeres, José Luis Sánchez Calvo, ha anunciado que las investigadas, que se acogieron a su derecho a no declarar ante la Guardia Civil, también han presentado una denuncia por lesiones contra la ciudadana venezolana al asegurar que fue ella quien comenzó la agresión y que luego fue cuando sacó el teléfono móvil para grabarlas.

La Guardia Civil no ha imputado inicialmente un delito de odio a las dos mujeres y la denuncia inicial en las diligencias abiertas es por un delito leve de lesiones. El Instituto Armado actúa de acuerdo a un protocolo y deja en manos de la Fiscalía que realice la calificación jurídica de los hechos, pero ya precisa que es un delito de lesiones con indicadores que presuponen la existencia de un delito de odio. Además de estas diligencias, se instruyen otras diferentes por el accidente de tráfico.

Una de las dos mujeres, que presentaron la denuncia ante la Policía Nacional de Elche, también ha aportado un parte de lesiones.

Como publicó este diario, Adriana González, de origen venezolano pero residente en España desde hace más de ocho años, denunció en redes sociales la agresión física y verbal que sufrió después de que dos mujeres chocaran contra su vehículo cuando circulaban en sentido contrario por en una carretera de Rojales y bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Agresión

Según su versión, comenzaron a atacarla física y verbalmente, así como a su novio, Adrián. En el vídeo publicado por el usuario de Instagram @adrianescostablanca se puede ver cómo una de las mujeres ataca a González diciéndole: "Puede venir la policía, yo he cometido un error y ya está, no pasa nada, pero tú eres 'machupichu', eres una indígena. A mí la guardia me va a juzgar por un delito vial, pero tú eres 'machupichu' y aquí en España eres una puta basura".

La joven venezolana subió varias publicaciones en las redes sociales en las que se pueden ver las supuestas lesiones de la presunta agresión xenófoba. Según esta mujer, sufrió una rectificación de la lordosis cervical, mordidas, un edema en la parte trasera de su cabeza y un esguince de tobillo.