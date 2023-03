El número de operaciones estéticas ha aumentado en los últimos años, alrededor del 36 % de la población recurre a ella. Pero una mala praxis puede ocasionar graves problemas, como aconteció en Turquía, donde se desató un brote de botulismo tras someterse a un tratamiento para adelgazar en varias clínicas low-cost del país. El pasado jueves, una mujer de 39 años fallecía tras auto someterse a una liposucción.

Lo hizo en la misma clínica en la que trabajaba, pero según las investigaciones, la mujer habría tenido una mala reacción a la anestesia que se aplicó.

Sin decirle nada a nadie, la enfermera procedió a someterse a una liposucción ella misma, ya que tenía los instrumentos quirúrgicos incrustados en el abdomen. Sin embargo, los gritos de dolor al hacerlo alertaron a sus compañeras, que la encontraron inconsciente en el suelo.

El doctor y propietario de la clínica, Rolando Samper Mendoza, publicó un vídeo en sus redes sociales en el que aseguró que no había brindado ningún tipo de autorización para dicha intervención. Además, denunció que la enfermera aprovechó su ausencia con el fin de intentar hacerse una liposucción dentro de las instalaciones de su negocio.

"Quiero reiterar que aunque fue en mis instalaciones, NO fue autorizado por mí y NO estuve YO", ha asegurado. Con todo, la Fiscalía General del Estado (FDG) ha iniciado una investigación para aclarar lo ocurrido y no descartan la intervención de terceros debido a la complejidad del proceso.

Prohíben el botox en menores en Inglaterra debido a la multitud de casos

Ante el aluvión de retoques estéticos, Inglaterra se ha visto en la obligación de sacar una ley para prohibir el uso de toxina botulínica o botox en los menores de 18 años. La normativa incluye entre sus líneas también la prohibición del uso de otros rellenos, como el ácido hialurónico, para frenar el llamativo número de intervenciones estéticas que se registraron el año pasado, 41.000 en menores, según el Daily Mail.

Considera la mencionada ley que las personas menores de 18 años, debido a su madurez emocional y mental, no deberían tener acceso a las intervenciones estéticas que circulan libremente por el mercado, y menos aún sin un asesoramiento personalizado realizado por doctores titulados y psicólogos preparados.

Actualmente no está prohibido en nuestro país intervenir a menores con bótox, pero sí desaconsejado, por lo que la mayoría de retoques estéticos suelen realizarse cuando existen problemas médicos (para corregir tics, sudoración excesiva o deformidades importantes). En este tipo de intervenciones el objetivo final es mejorar el estado psicológico de los pacientes. Además, aún para este tipo de retoques es necesario el consentimiento y firma de autorización de los padres o tutores.