El miércoles pasado, un bar situado en Leganés sufrió un terrible atraco que dejó atemorizada a la única camarera que estaba trabajando en el establecimiento en ese momento. Al abrir el bar Comodín, dos individuos encapuchados y vestidos de negro entraron en el local alrededor de las 6:00 de la mañana con el objetivo de robar la mayor cantidad de dinero posible.

En un acto de violencia, los asaltantes amordazaron a la camarera con un destornillador para evitar que pidiera ayuda. La mujer estaba bastante asustada y suplicaba a los ladrones que no le hicieran daño. "Llevaros lo que queráis, pero no me hagáis nada, por favor", dijo la camarera con desesperación.

Durante un tiempo, los atacantes dejaron el bar a oscuras mientras continuaban intimidando a la camarera con el destornillador. La mujer, entre lágrimas, seguía suplicando: "No tengo nada de dinero, soy una trabajadora humilde, por favor". Afortunadamente, la camarera no recibió ningún tipo de agresión física, pero el incidente la dejó traumatizada.

Los ladrones intentaron abrir la máquina tragaperras sin éxito, y finalmente la reventaron para hacerse con el botín que se encontraba en su interior, una cantidad de alrededor de 1.500 euros. El incidente dejó al bar Comodín con una gran pérdida, y la camarera necesitó ayuda psicológica para superar el trauma.

Los atracos a bares y establecimientos son una triste realidad que afecta a muchos dueños de negocios y trabajadores de la hostelería en todo el mundo. Es importante recordar que estos incidentes no solo causan daños económicos, sino que también pueden dejar cicatrices emocionales en las víctimas, como en el caso de la camarera del bar Comodín. Es fundamental tomar medidas de seguridad para evitar estos robos, así como brindar apoyo a las víctimas para que puedan superar el trauma causado por la violencia.