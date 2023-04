El mundo de las redes sociales es tan amplio que debido a todo lo que abarca es difícil sorprenderse con alguna historia que surja desde este entorno. Sin embargo, son muchos los usuarios (considerados como influencers a partir de un determinado número de seguidores) que sorprenden a su audiencia, y a los que no lo son, cuando hacen algún tipo de declaración que sea, de algún modo, morbosa o sensacionalista.

Con la llegada de TikTok muchas cosas han cambiado, pero la personalidad de la gente o sus hazañas siguen siendo punto de atención cuando se producen confesiones un tanto anormales. La última que ha surgido de la red social china la ha protagonizado una usuaria española. @soymimii_gtf es el nombre de esta tiktoker que suma más de 170.000 seguidores en su cuenta, que ya ha sobrepasado con sus publicaciones el millón de 'me gusta'.

Mimi confiesa haber recibido sexo oral de su perro

En una conversación con sus followers, a los que estaba invitando a que le preguntasen sobre cualquier tema, uno de ellos preguntó por si en alguna ocasión había tenido relaciones sexuales con animales. Su respuesta la verdad es que no puede dejar indiferente a muchas personas ya que tras decir que no, en la misma respuesta dice que sí. "La verdad es que no estoy tan loca", arranca en su respuesta, sin embargo comienza a hacer memoria y se acuerda de un vídeo, "pero la verdad es que tengo un video con un perro mío en el que me chupa (lo dice mientras sonríe) así que eso sí, pero nada más", terminando así con su respuesta.

Esta chica ya había tenido diversos momentos de cierta visualización en las redes sociales ya que en el año 2020 apareció en una serie de vídeos del youtuber 'MostopapiTV' llamada 'Hábitos', que era como un consultorio sexual. A raíz de esta serie Mimi confesó haberse acostado con un jugador negro del FC Barcelona.

Respecto al sexo con animales o zoofilia, en la ley de las relaciones sexuales con animales, hasta ahora considerada un delito penal, ha dejado de serlo con la reforma del Código Penal en materia de maltrato animal aprobada en el congreso el pasado 9 de febrero, siempre y cuando, no produzca lesiones en el animal.