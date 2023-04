Un bebé de cuatro meses ha quedado ciego y ha sufrido graves secuelas neurológicas después de que su padre, de 41 años, lo agrediera violentamente en Zaragoza. El hombre se encontraba cuidando al bebé mientras su ex pareja trabajaba en un turno de noche y el abuelo materno cuidaba de los dos niños durante unas horas. El padre agredió al bebé porque no paraba de llorar y le impedía dormir antes de ir a trabajar, y luego le pidió a la madre que no llevara al bebé al médico por temor a las denuncias. Los médicos no pueden predecir cómo evolucionarán las secuelas del bebé, que ahora tiene 13 meses y sufre ceguera en el ojo derecho y una pérdida de visión significativa en el izquierdo, así como un retraso psicomotor y madurativo.

El hombre había comenzado a trabajar como repartidor de pan en un turno matutino de 5:00 a 13:00 horas hacía cuatro días cuando ocurrió la agresión. Durante ese tiempo, su ex pareja trabajaba en un turno nocturno de 22:00 a 06:00 horas. La abuela materna de los niños cuidaba de los dos menores durante las dos horas en las que la madre no estaba en casa. La noche del 20 de mayo de 2022, el padre envió varios mensajes a su ex pareja quejándose de que el bebé no paraba de llorar y que no sabía qué hacer porque tenía que dormir para poder trabajar. La mujer le sugirió que balanceara al bebé, le diera un biberón o lo pusiera en el cochecito. Pero el hombre respondió que no podía hacerlo porque necesitaba descansar. A las 4:30 de la mañana, el hombre envió un mensaje a la madre diciéndole que ya se había ido a trabajar y que el bebé había estado llorando hasta el último momento. Cuando la abuela materna llegó a la casa, encontró al bebé tumbado en la hamaca, empapado en agua y con la mirada perdida y asustada. La madre llegó a casa y notó que el bebé tenía marcas en la cara, cerca del oído, en la nuca y en la frente, y que no enfocaba la mirada. Pero su pareja le dijo que no lo llevara al hospital porque, en su opinión, la ley no permitía a las madres lactantes dejar solos a sus hijos, y que los iban a denunciar a ambos. La mujer respondió que ella no había dejado al bebé solo, sino que lo había dejado al cuidado de su padre. Cuando se enteró de la agresión, le pidió al hombre que recogiera sus cosas y se fuera de la casa. El bebé fue llevado al hospital, donde se confirmó que había sufrido graves lesiones, incluyendo el "síndrome del lactante zarandeado", que ahora se conoce como "traumatismo craneal por maltrato". El bebé tenía equimosis en ambas mejillas y en el pabellón auricular, una lesión cervical, hematomas subdurales, retinopatía hemorrágica bilateral severa y encefalopatía aguda con crisis epilépticas.