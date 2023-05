Una impactante noticia ha conmocionado a Perú. Una menor de 17 años citó a su pareja, un hombre de 30 años, para darle una supuesta sorpresa, pero lo que él no sabía era que sería entregado a su amante para que lo matara. Los hechos ocurrieron el pasado jueves 20 de abril en el distrito de Chancay.

La joven tenía una relación paralela con su amante, un hombre que pertenece a una peligrosa banda criminal dedicada al tráfico de terrenos, extorsión y sicariato. Según la prensa local, la menor recibió la orden de entregar a su pareja para que fuera ejecutado a tiros.

En unas imágenes a las que ha tenido acceso el medio argentino 'Clarin', se puede ver cómo la chica lleva engañado a su pareja, tapándole los ojos, y después lo entrega a su amante para que le dispare. El hombre recibió un total de 17 disparos.

La menor, que se encuentra detenida, ha confesado ante la policía local que recibió amenazas de muerte por parte de su amante si no colaboraba en el crimen. "Me dijo que si no lo ayudaba me iba a matar a mí y a mis hermanos", afirmó la joven.

El amante de la menor ya tenía antecedentes penales por sus actividades delictivas y, según fuentes policiales, lideraba una peligrosa banda criminal. La joven, por su parte, se encuentra detenida y a la espera de juicio por su implicación en el crimen.

Este trágico suceso ha conmocionado a la sociedad peruana y ha vuelto a poner en el foco de atención la violencia y la delincuencia en el país. La policía ha asegurado que seguirá trabajando para acabar con las bandas criminales que operan en el territorio y hacer justicia por la víctima de este crimen.