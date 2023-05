Kouri Richins, una mujer estadounidense, ha sido acusada de un crimen impactante que involucra la muerte de su esposo, Eric, con el fin de contar su historia en un libro. Según informes de la 'CNN', Richins presuntamente drogó a su marido con fentanilo en un hospital de Florida, lo que resultó en su fallecimiento.

Superando el duelo El esposo de Kouri Richins padecía una enfermedad terminal y estaba ingresado en un hospital de Florida. El hombre falleció el 3 de marzo de 2022. Posteriormente, Richins se sumergió en el mundo de la escritura y relató su experiencia en su libro 'Are you with me?' (¿Estás conmigo?), donde detalla su vivencia. La pareja estuvo casada durante nueve años y tenían tres hijos en común, todos menores de edad.

Ahora, la viuda enfrenta cargos por presuntamente asesinar a su esposo utilizando fentanilo, según lo informado por las autoridades de Utah. El fentanilo cobra la vida de cientos de personas diariamente en Estados Unidos. Tras el fallecimiento del esposo de Kouri Richins, los médicos notaron la rapidez del deceso y decidieron realizar una autopsia.

$1800 worth of fentanyl? Utah author who wrote book grieving husband’s death charged with his fentanyl murder https://t.co/sZWmCrJSJH #Kouri Richins #Eric Richins #fentanyl pic.twitter.com/U1APglCLFa — Scallywagandvagabond (@ScallywagNYC) May 9, 2023

Los hallazgos de la autopsia

La autopsia reveló que la muerte fue resultado de una sobredosis de fentanilo. Cuando el equipo médico comunicó los resultados a los familiares del hombre, estos indicaron a los investigadores que sospechaban de Kouri. El esposo de la acusada le había contado a su hermana que creía que su pareja había intentado quitarle la vida en dos ocasiones anteriores. La primera vez fue durante un viaje a Grecia, cuando Eric se enfermó gravemente después de consumir una bebida que supuestamente su esposa le había preparado. La segunda ocasión ocurrió el 14 de febrero del año pasado, día de San Valentín, cuando el hombre experimentó dificultades respiratorias después de probar un plato que Kouri le ofreció durante la cena.

Descubrimiento de evidencia La policía estadounidense inició una investigación y decidió examinar los correos y las llamadas de la escritora. Lo que encontraron fue sorprendente: Kouri gastó más de 1.640 dólares en alrededor de 30 pastillas de fentanilo. En los mensajes enviados a un traficante de drogas, le solicitó "algo fuerte". Estos descubrimientos coinciden con el hecho de que, solo dos meses después de la publicación de su libro, Kouri declaró en una emisora de radio llamada 'KPCW' que "esperamos que la historia brinde consuelo no solo a nuestra familia, obviamente, sino también a otras personas que estén pasando por lo mismo".

Este trágico caso ha conmocionado a la comunidad y la justicia deberá determinar la culpabilidad de Kouri Richins en el supuesto asesinato de su esposo.