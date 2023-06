La Guardia Civil no ve evidencias relevantes de manipulación en el disco duro de Déborah

Una cuestión que juega un papel secundario pero nada baladí en el caso Déborah es la relativa al disco duro del que fue su ordenador personal. Tras el intento fallido por parte de la Guardia Civil de Pontevedra de analizar el dispositivo en el juzgado de Tui en septiembre 2020, los expertos de Lazarus Technology, los peritos contratados por la familia de la joven viguesa, lograron realizar en su laboratorio una copia forense del mismo, emitiendo un informe que concluyó que el disco duro había sido manipulado de forma intencionada y que dicha alteración y borrado de datos se produjo después de que el mismo fuese entregada en 2006 a la Policía Nacional.

Otra pericial informática, la aportada por la defensa del exnovio de la víctima y elaborada por Aldama Informática Legal, llegó posteriormente a una conclusión muy distinta, negando un borrado de archivos deliberado y atribuyendo las alteraciones a reinstalaciones ordinarias del sistema o a troyanos que existían en el equipo.

Con estos dos informes contradictorios, faltaba un tercero, el encargado por la jueza al Departamento de Ingeniería del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil de Madrid de cara a adoptar una decisión que aún está pendiente, la de si cabe o no abrir una pieza separada para investigar a fondo todo lo ocurrido en torno a la custodia y manejo policial del disco duro.

Ese informe de la Guardia Civil, solicitado hace un año, acaba de llegar al Juzgado de Instrucción 2 de Tui y lo que concluyen los agentes es que, si bien se hallaron llamativas inconsistencias en el sistema operativo relativas a archivos o aplicaciones borradas, las mismas, a su consideración, se relacionarían con el uso normal del equipo informático en diferentes momentos a lo largo del tiempo, no detectando, manifiestan, evidencias relevantes que permitan concluir que existió una manipulación con el objeto de eliminar de forma intencionada información contenida en el dispositivo. Ésta es su conclusión principal en la que, en todo caso y a modo de colofón, apuntan que la hipótesis de la manipulación nunca se puede descartar del todo, por la existencia de técnicas capaces de lograr este objetivo sin dejar rastro.

Recogido en 2006 por la Policía Nacional

El disco duro del ordenador de Déborah fue recogido por la Policía Nacional en la casa de la víctima en 2006, cuatro años después de su desaparición y muerte. La Guardia Civil –que tuvo a su disposición para el estudio la copia forense del dispositivo obtenida por Lazarus y entregada como evidencia al juzgado, así como las periciales aportadas por esta empresa y la contratada por la defensa– hace referencia ahora en su reciente informe a que en dicho año 2006, cuando ya estaba en custodia de la Policía Nacional, se efectuó un encendido del equipo sin seguir el protocolo forense adecuado en relación con la huella digital, pero que eso no afectó al contenido del equipo.

Los agentes refieren que no se detectó el uso de programas de borrado seguro ni de borrados masivos de información, determinando que las anomalías podrían explicarse desde un punto de vista técnico por los intentos de instalación de actualizaciones del sistema operativo o por cuestiones relativas a la restauración del mismo. Y una cuestión importante que también hacen constar es que el ordenador tenía instalado Messenger y que no se pudieron recuperar ni la agenda de contactos ni las conversaciones, pero consideran que el motivo técnico de que no conste dicha relevante información ya se produjo en 2002, de forma previa a la desaparición de la joven viguesa.

Petición de una pericial en el juzgado

Los letrados de la familia de Déborah defienden la conclusión de Lazarus, incidiendo en que fue esta empresa la que logró hacer la copia forense del disco duro: acaban de pedir una pericial contradictoria de los tres informes a realizar de forma presencial en el juzgado con todos los peritos, los del Instituto Armado y los de las empresas.