En una entrevista en 'El programa de Ana Rosa', se dio a conocer la historia de Berta Domínguez, una joven de 28 años que superó el examen del MIR y obtuvo una plaza en el Hospital 12 de Octubre. Sin embargo, su incorporación a su puesto de trabajo se ha visto obstaculizada debido a su discapacidad, ya que quedó tetrapléjica en 2017. Berta expuso su experiencia y luchó por una mayor inclusión y cambios en las leyes que rigen la integración laboral de las personas con discapacidad.

Berta Domínguez, quien se encontraba en el último año de Medicina cuando sufrió un accidente que la dejó tetrapléjica, compartió su historia en 'El programa de Ana Rosa'. La joven relató: "Estaba en el último curso de Medicina, me quedaban tres asignaturas y el Trabajo de Final de Grado". Cuando se le preguntó acerca de la especialidad en la que le gustaría trabajar, respondió: "En un principio, quería hacer psiquiatría, pero no obtuve la nota suficiente. Finalmente, conseguí plaza en medicina familiar o comunitaria en el 12 de Octubre".

Reclama cambios en las leyes

La joven destacó que, desde el principio, se le comunicó que no podría realizar tareas básicas de exploración, pero nadie le proporcionó un estetoscopio para comprobar si podría hacerlo. Para ella, después de tanto esfuerzo y trabajo para lograr sus metas, fue duro escuchar que no era apta. Ante las declaraciones sobre su supuesta incapacidad para ser médica, Ana Rosa le preguntó: "¿De quién depende?". Berta explicó: "Actualmente, la Comisión Nacional de Medicina Preventiva y Salud Pública tiene el control porque solicité un cambio de especialidad cuando me dijeron que no era apta. Sin embargo, ni siquiera se plantearon adaptar un puesto para mí. Me dijeron que todas las vacantes estaban ocupadas y que la única disponible era en Medicina Preventiva y Salud Pública".

La médica expresó su frustración al afirmar: "No sé cómo hacen los informes sobre los puestos en los que puedo o no puedo trabajar si ni siquiera me conocen". Además, cuando se le preguntó acerca de su situación económica, Berta mencionó los gastos extraordinarios derivados de su accidente. Desde los gastos en productos para el cuidado personal hasta los costos de medicamentos y rehabilitación.