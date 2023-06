Un escalofriante incidente sacude a una madre de Melbourne, Australia, cuando descubre a su bebé de 10 semanas con la cara ensangrentada y llena de rasguños al recogerlo de la guardería el mes pasado. Según informa la televisión australiana 9 news, Rachel, la madre, afirma que el parvulario 'Only About Children en Melbourne Central' justificó los rasguños como un accidente ocurrido mientras el bebé estaba brevemente sin supervisión.

Un inquietante incidente en la guardería

Rachel, la madre de Noah, quedó consternada al ver las heridas en la cara de su bebé, con más de 20 rasguños. La progenitora se pregunta cómo puede ser esto un accidente y expresó su preocupación ante lo sucedido.

A pesar de que el centro 'Only About Children Melbourne Central' no ha respondido a las solicitudes de comentarios por parte de los medios, sí se disculpó ante la familia a través de un comunicado. Reconocieron el incidente y aseguraron haber estado en contacto con los padres de Noah, ofreciendo apoyo financiero y atención durante su recuperación.

Medidas adoptadas y revisión de procedimientos

Según un portavoz del Departamento de Educación, el incidente fue reportado y la guardería ha implementado medidas para abordarlo, incluyendo la revisión de sus procedimientos durante los cambios de pañales y la incorporación de un educador adicional en esos momentos.

Los padres llevaron a Noah al Hospital Box Hill, donde los médicos atendieron sus heridas y aseguraron que no había daños en sus ojos ni en su cerebro. Aunque el bebé no corre peligro, el objetivo actual es que las heridas cicatricen sin dejar marcas.