20·06·2023 21:00

Las telecomunicaciones son clave para la localización

Incluso en el caso de que el sumergible emerja a la superficie, localizarlo no es fácil. El sumergible no tiene comunicación directa con el exterior, aunque cuenta con un sónar (Teledyne BlueView 2D) para navegación con el que podría intentar localizar dispositivos de rescate. Cuenta con conexiones con los satélites de Starlink, la compañía de Elon Musk que facilita internet a través del espacio, pero en el fondo del mar no funciona.