22·06·2023 17:24

La Guardia Costera de EEUU informa de la localización de 'escombros' junto al 'Titanic'

En concreto, un tuit informa de que 'A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic', un "campo de escombros" que puede aludir a restos del sumergible 'Titan'.