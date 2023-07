Un oficial de policía de Florida se encuentra en el centro de atención después de que tuvo que comparecer ante un trabajador social del Departamento de Niños y Familias debido a su inaceptable método de enseñar a su hijo de tres años a controlar sus necesidades fisiológicas. La grabación de su testimonio, que se ha hecho pública recientemente, revela que el oficial, identificado como M. S. del Departamento de Policía de Daytona Beach, admitió haber castigado a su hijo por tener dificultades para aprender a usar el baño.

Según informes de los medios de comunicación estadounidenses, el oficial encerró repetidamente al niño en un calabozo durante varios días en octubre del año pasado e incluso llegó a esposarlo en la segunda ocasión en que lo castigó. En el testimonio, el oficial afirma que su hijo estaba llorando, pero consideró que obtuvo la respuesta que esperaba de él.

Además, el oficial reveló que no fue la primera vez que recurrió a esta estrategia. Anteriormente, utilizó el mismo enfoque disciplinario con su hijo mayor cuando tenía tan solo 4 años. En esa ocasión, el niño fue llevado a la cárcel y se le permitió sentarse allí mientras el oficial lo observaba. El oficial menciona que el niño lloraba y, hasta el día de hoy, recuerda el incidente con arrepentimiento, asegurando que nunca volvería a comportarse de esa manera. Según sus palabras, consideró que este método fue efectivo.

El oficial justificó su decisión de aplicar la misma estrategia de castigo a su hijo menor, alegando que, aunque este último no había golpeado a nadie, creyó que sería una forma de disciplina para evitar futuros comportamientos indeseables. No obstante, aún no se sabe si el oficial y su esposa, quien también es agente de policía, enfrentarán alguna consecuencia por su conducta.