Siete meses ha estado trabajando la Siete meses ha estado trabajando la Policía para detener a uno de los dos individuos que a finales del mes de diciembre asaltaron a punta de escopeta una finca, ubicada en la barriada de s’Indiotería, en Palma. Finalmente, el individuo, que es un hombre con un amplio historial delictivo, fue localizado el pasado martes. Estaba residiendo en la zona de sa Casa Blanca. La investigación continúa abiertada, ya que el detenido contó con la ayuda de varios cómplices. La Policía confía en que, en un momento u otro, todos ellos sean finalmente detenidos para responder por este robo con violencia.

El detenido es de nacionalidad española y según señalaron fuentes policiales se le implica en un asalto en un domicilio de Palma, perpetrado en la noche del pasado día 30 de diciembre.

Alrededor de las once de la noche el propietario de la finca escuchó que el perro ladraba. Salió a la calle para comprobar qué estaba pasando y no ver nada volvió a entrar en su casa. Más tarde volvió a escuchar los ruidos. Cuando volvió a salir al exterior, dos individuos empujaron la puerta desde fuera para abrirla. Mientras alumbraban al morador con una linterna le dijo que "somos policías" y le ordenaron que se tirara al suelo. La víctima cumplió estas órdenes, entre otras cosas porque uno de los asaltantes le estaba apuntando con una escopeta. Mientras tanto, el otro ladrón entró en la casa y empezó a revolverla en busca de algún objeto de valor. Encontró un lote de joyas y se lo llevó.Después los ladrones huyeron.

El Grupo de Atracos de la Policía averiguó que uno de los ladrones también participó en otro robo con violencia en una finca, perteneciente a un clan de Son Banya, donde había una plantación de marihuana. La finca está ubicada en Sant Joan y los dos encargados del mantenimiento de la plantación fueron amenazados con un arma de fuego para que no se resistieran.

La Policía logró identifica a uno de los asaltantes y se hicieron gestiones para localizarle. Fue detenido el martes en Casa Blanca. Ya ha ingresado en prisión.

