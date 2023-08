Un narcotraficante prófugo sueco escondido en Mallorca había inundado Estocolmo de droga en los últimos cuatro años. La Policía Nacional ha detenido en Calvià a este joven delincuente, de 25 años, vinculado al tráfico de sustancias estupefacientes a gran escala en la capital del país escandinavo. Esta actuación policial está vinculada con otra operación, desarrollada en Palma el pasado mes de mayo, en la que se detuvo al cabecilla de esta organización que copaba la venta de narcóticos en Suecia. Este último ya fue extraditado a su país.

La investigación de la Policía Nacional en Mallorca que ha conducido a la detención de este narcotraficante sueco en Mallorca se inició gracias a la colaboración policial y judicial con el país escandinavo. Una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por la Fiscalía de Estocolmo derivó en las pesquisas policiales en la isla, que se han materializado con su arresto. Al fugitivo se le consideraba integrante de una organización que introducía y distribuía droga a gran escala en la capital sueca en los últimos cuatro años.

El antecedente inmediato de esta actuación policial fue la puesta en marcha el pasado mes de mayo. Entonces, los investigadores de la Policía Nacional detuvieron al considerado cabecilla de esta organización de narcotraficantes en Suecia. Este llevaba un elevado tren de vida en el barrio palmesano de Santa Catalina. Pese a ello, su principal preocupación era tratar de pasar desapercibido. Tras su arresto, fue extraditado a su país.

Frecuentes cambios de domicilio

En este caso, el prófugo estaba encausado por hechos delictivos relacionados con el narcotráfico cometidos en su país. No obstante llevaba largo tiempo residiendo en Mallorca. La Policía de Suecia llevaba tiempo recabando información de este individuo. No obstante no fue hasta el pasado viernes 28 de julio cuando agentes de la Policía Nacional dieron con su paradero. El fugitivo cambiaba con mucha frecuencia de domicilio y adoptaba numerosas medidas de seguridad para complicar sobremanera su localización y detención.

Finalmente, el pasado sábado 29 de julio se estableció un dispositivo policial especial en torno a su último domicilio. El fugitivo se encontraba afincado en Calvià. Policías españoles y suecos registraron la vivienda con la finalidad de recabar más indicios incriminatorios de su actividad delictiva. Además, se trataba de evaluar los bienes que pudiera haber amasado fruto del tráfico de drogas para su posterior embargo.

Los agentes de la Policía Nacional pasaron el lunes al detenido a disposición judicial. El juez decretó su ingreso en prisión provisional mientras se tramita su extradición a Suecia.