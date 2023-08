Un hombre que admitió ante el juez haber agredido sexualmente a una menor de 13 años que acudió a su casa a comprarle marihuana ha sido condenado a dos años de prisión, aunque no entrará en la cárcel con la condición de asistir a un curso de reeducación sexual, de no delinquir en un lustro y de indemnizar con 600 euros a su víctima, a la que no podrá acercarse durante siete años.

Así lo establece una sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, a la que ha tenido acceso La Opinión, que es firme, al haberse producido una conformidad entre la defensa del individuo, que ahora tiene 30 años de edad, y la Fiscalía. Los hechos que se consideran probados, y que el sujeto reconoció en sede judicial, acontecieron hace cinco años en una vivienda del municipio de Archena (Murcia), donde residía este hombre, originario de Gambia, con más personas, y en la cual era sabido por la zona que se trapicheaba con sustancias estupefacientes. Por eso entró en el domicilio la víctima, una chica que entonces tenía 13 años y que se había marchado voluntariamente del hogar familiar: con la intención de comprar drogas. Cuando la chica tocó a la puerta, le abrió este sujeto, al cual ella comunicó su intención de adquirir porros de marihuana. El hombre dijo a la adolescente que la ‘hierba’ la guardaba en su dormitorio, y la instó a que lo siguiese al cuarto, algo que ella hizo. La víctima se escapó de su casa y acudió a la vivienda donde residía el sospechoso para adquirir marihuana Una vez en la habitación, el vecino entregó la marihuana a la adolescente y le comunicó que «no hacía falta» que pagase dinero por la sustancia, al tiempo que comenzaba a realizarle tocamientos por el cuerpo y a besarla. La adolescente preguntó al hombre cuántos años tenía él, a lo que el sujeto respondió que 19 (aunque en aquel momento tenía ya 25) y ella manifestó que tenía 13. Acto seguido la echó en la cama y fue cuando se produjo la agresión. Cabe recordar que en España la edad de consentimiento sexual se sitúa en los 16 años, por lo que las relaciones con menores de esa edad, como es el caso, son un delito siempre. La familia denuncia la desaparición La menor pasó voluntariamente la noche con este individuo y ambos estuvieron fumando marihuana. A la mañana siguiente, un agente de la Guardia Civil se presentó en la vivienda: la familia de la adolescente había denunciado su desaparición y existían indicios para sospechar que podría encontrarse en esa casa. Uno de los hombres que compartían domicilio con el agresor sexual abrió la puerta al agente y le permitió pasar. El miembro del Instituto Armado fue a la habitación del sujeto, donde halló a la menor desnuda en la cama. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 4 de Molina de Segura se hizo cargo del asunto. El procedimiento concluyó y el juicio se fijó primeramente para enero de 2022, pero el sospechoso no se presentó. Después, cuando fue localizado, lo arrestaron y dio con sus huesos en la cárcel: estaba en prisión provisional desde marzo de este año. Acuerdos para evitar la "revictimización" En la Comunidad murciana es habitual ver acuerdos de conformidad firmados por la Fiscalía y los abogados de las víctimas, con los acusados, en virtud de los cuales los autores confesos de una agresión sexual logran eludir su ingreso en un penal, pese a ser condenados a prisión. Acuerdos como estos, que buscan evitar la revictimización que supone para las mujeres someterse a la vista oral, no se circunscriben a la Región, sino que se extienden a toda España. La revictimización también se origina por las largas esperas que, en demasiadas ocasiones deben sufrir las víctimas durante el procedimiento judicial. En el caso de Archena, los hechos ocurrieron en 2018 y el juicio y la sentencia han salido en 2023.