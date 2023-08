En la isla turística tailandesa de Koh Phangan, los medios locales han identificado al hijo del famoso actor Rodolfo Sancho como "el responsable del asesinato en Koh Phangan". Los incidentes en cuestión tuvieron lugar en este idílico destino. Según lo informado por el periódico 'Bangkok Post', "Daniel Sancho Bronchalo, de 29 años, cocinero español, llevó a cabo el asesinato de Edwin Arrieta Arteaga, de 44 años y ciudadano colombiano, desmembrando el cuerpo en un hotel el martes".

Se ha reportado que Dani Sancho ha confesado ante las autoridades policiales tailandesas su involucramiento en este acto homicida, como han indicado varios medios. Los restos del fallecido fueron descubiertos en un vertedero el jueves pasado. Dani ha admitido que llevó a cabo el asesinato de su amante Edwin debido a "celos" y al temor de que "me engañara".

"Era su rehén"

Además de presentar su defensa argumentando que la víctima tenía amenazada a su familia y lo había engañado, Sancho ha negado vehementemente tener una relación amorosa con él. Esta negación contradice la versión ofrecida por los padres de Arrieta, quienes afirmaron que el hijo del actor español había estado en una relación con él durante aproximadamente un año.

Daniel Sancho, de profesión chef, admitió que "soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía bajo su control. Era como estar en una prisión de cristal, pero seguía siendo una prisión. Me hizo arruinar mi relación con mi novia, me forzó a realizar acciones que jamás habría realizado". Además, el joven reveló que el colombiano lo había engañado, convenciéndolo de que deseaba involucrarse en sus negocios de restaurantes en el centro de Madrid.

Sin embargo, lo que enfatiza más el cocinero es su relación con una mujer llamada Paula. Aunque no proporcionó más detalles sobre ella, reveló ciertas conversaciones a través de WhatsApp con el programa El programa de Verano. En estas conversaciones, explicó que su razón para ir a Tailandia fue la visita de su novia. "Yo quería estar aquí entrenando, practicando muay thai. Amo Tailandia. Cuando Edwin se enteró, me dijo que vendría", comentó. Sobre su pareja Paula, expresó: "No espero que me espere, ni debe hacerlo. Quiero que sea feliz y continúe con su vida. Esto no es la antigua Roma ni estoy conquistando territorios. Hemos estado juntos durante cinco años".

Se puso en contacto con su pareja

Por otro lado, según el periodista Miguel Frigenti, después de cometer el crimen, Daniel se puso en contacto con su pareja y amigos. "Daniel habría conseguido un teléfono para comunicarse con sus amigos y con una chica con la que mantenía una relación, llamada Paula", informó. "En esa llamada, Daniel habría confesado el crimen. La versión que compartió con sus amigos y su novia Paula es que mató al cirujano con dos puñetazos".

Los amigos de Daniel Sancho también han expresado dudas sobre la naturaleza de su relación con Edwin Arrieta. Uno de sus amigos lo expuso de esta manera: "Quiero dejar claro que tenemos grandes dudas sobre la relación entre Dani y Edwin. Todos los amigos de Dani conocíamos a este hombre por encuentros en Madrid, pero ninguno cree que tuvieran una relación sexual o sentimental. Sé que Edwin siempre le decía que le daría dinero y nunca lo hacía. Sin embargo, le daba cosas a cambio para ganar su confianza".